Emma Stone, la estrella de 'Bugonia', cree que hay alienígenas en el espacio
En plena promoción de la nueva película de Yorgos Lanthimos, la actriz lo tiene claro: no estamos solos
El Norte
Viernes, 29 de agosto 2025, 12:08
Emma Stone ha brillado más que nunca en Venecia, ciudad donde se ha desplazado para promocionar la nueva película de Yorgos Lanthimos, 'Bugonia', que compite por el León de Oro y que juega con la idea de si existen los extraterrestres.
La actriz, que interpreta a Michelle en la película, una ejecutiva de una empresa farmacéutica que se enfrenta a dos jóvenes convencidos de que ella es de otro planeta, fue cuestionada por los medios de comunicación si los extraterrestres existen. La respuesta de la artista no ha dejado indiferente a nadie. «Es un poco narcisista pensar que los humanos estamos solos allá afuera. Lo voy a decir. Sí, creo en los alienígenas», aseguró.
Mientras, el director de la película, Yorgos Lanthimos, puso el foco en el momento crucial que, según él, vive la humanidad. «Se enfrenta a su hora de la verdad, a su juicio final. Deberemos elegir un camino a seguir y no sé cuánto tiempo nos queda con todo lo que está pasando», argumentó el cineasta. Lanthimos se refirió a cuestiones como la Inteligencia Artificial, el cambio climático o las guerras que actualmente ocupan los titulares internacionales y confía en invitar a la reflexión a los espectadores.
La película 'Bugonia' llegará a las salas de cine el próximo 5 de noviembre de este mismo año. El largometraje de ciencia ficción supone el reencuentro de la actriz con el director Yorgos Lanthimos, con el que ya trabajó en 'Pobres criaturas' y 'Kinds of Kindness'.
