El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Patricia Gómez, del PSOE, a Mañueco: «Sale hoy de aquí políticamente sentenciado»
Emma Stone. Redes

Emma Stone, la estrella de 'Bugonia', cree que hay alienígenas en el espacio

En plena promoción de la nueva película de Yorgos Lanthimos, la actriz lo tiene claro: no estamos solos

El Norte

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:08

Emma Stone ha brillado más que nunca en Venecia, ciudad donde se ha desplazado para promocionar la nueva película de Yorgos Lanthimos, 'Bugonia', que compite por el León de Oro y que juega con la idea de si existen los extraterrestres.

La actriz, que interpreta a Michelle en la película, una ejecutiva de una empresa farmacéutica que se enfrenta a dos jóvenes convencidos de que ella es de otro planeta, fue cuestionada por los medios de comunicación si los extraterrestres existen. La respuesta de la artista no ha dejado indiferente a nadie. «Es un poco narcisista pensar que los humanos estamos solos allá afuera. Lo voy a decir. Sí, creo en los alienígenas», aseguró.

Mientras, el director de la película, Yorgos Lanthimos, puso el foco en el momento crucial que, según él, vive la humanidad. «Se enfrenta a su hora de la verdad, a su juicio final. Deberemos elegir un camino a seguir y no sé cuánto tiempo nos queda con todo lo que está pasando», argumentó el cineasta. Lanthimos se refirió a cuestiones como la Inteligencia Artificial, el cambio climático o las guerras que actualmente ocupan los titulares internacionales y confía en invitar a la reflexión a los espectadores.

La película 'Bugonia' llegará a las salas de cine el próximo 5 de noviembre de este mismo año. El largometraje de ciencia ficción supone el reencuentro de la actriz con el director Yorgos Lanthimos, con el que ya trabajó en 'Pobres criaturas' y 'Kinds of Kindness'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  2. 2

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  3. 3

    Adiós a la zapatería más antigua de Valladolid: «Da rabia que el negocio no continúe»
  4. 4

    Acaba empotrado contra el apeadero de la Universidad tras una peligrosa huida ebrio y drogado
  5. 5

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  6. 6 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
  7. 7

    Los rescoldos vandálicos de El Cuadro se reactivan con las últimas agresiones
  8. 8 Un joven atrincherado en Alicante se suicida tras 35 horas de infructuosa negociación
  9. 9

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»
  10. 10

    San Nicolás, la zona donde se mudan cada vez más jóvenes: «Es tranquilo y está cerca del centro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Emma Stone, la estrella de 'Bugonia', cree que hay alienígenas en el espacio

Emma Stone, la estrella de &#039;Bugonia&#039;, cree que hay alienígenas en el espacio