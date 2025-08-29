Emma Stone, la estrella de 'Bugonia', cree que hay alienígenas en el espacio En plena promoción de la nueva película de Yorgos Lanthimos, la actriz lo tiene claro: no estamos solos

Emma Stone ha brillado más que nunca en Venecia, ciudad donde se ha desplazado para promocionar la nueva película de Yorgos Lanthimos, 'Bugonia', que compite por el León de Oro y que juega con la idea de si existen los extraterrestres.

La actriz, que interpreta a Michelle en la película, una ejecutiva de una empresa farmacéutica que se enfrenta a dos jóvenes convencidos de que ella es de otro planeta, fue cuestionada por los medios de comunicación si los extraterrestres existen. La respuesta de la artista no ha dejado indiferente a nadie. «Es un poco narcisista pensar que los humanos estamos solos allá afuera. Lo voy a decir. Sí, creo en los alienígenas», aseguró.

Mientras, el director de la película, Yorgos Lanthimos, puso el foco en el momento crucial que, según él, vive la humanidad. «Se enfrenta a su hora de la verdad, a su juicio final. Deberemos elegir un camino a seguir y no sé cuánto tiempo nos queda con todo lo que está pasando», argumentó el cineasta. Lanthimos se refirió a cuestiones como la Inteligencia Artificial, el cambio climático o las guerras que actualmente ocupan los titulares internacionales y confía en invitar a la reflexión a los espectadores.

La película 'Bugonia' llegará a las salas de cine el próximo 5 de noviembre de este mismo año. El largometraje de ciencia ficción supone el reencuentro de la actriz con el director Yorgos Lanthimos, con el que ya trabajó en 'Pobres criaturas' y 'Kinds of Kindness'.