Elsa Pataky confiesa el secreto de su relación con Chris Hemsworth

Elsa Pataky ha compartido sus reflexiones más personales, en la que reconoce, entre otras cosas, que desconoce si sus hijos seguirán sus pasos en el mundo de la interpretación: «No, no, no lo sé. Nunca se sabe. No lo sé, la verdad. Es un mundo difícil, es un mundo complicado, pero también tiene aspectos maravillosos esta profesión y te permite viajar y te permite experimentar muchísimas cosas. Entonces, no sabría, pero también tienes muchas desilusiones y muchos altibajos. Entonces, no lo sé, creo que lo que les haga feliz».

La actriz, que reside en Australia junto a su esposo Chris Hemsworth y sus hijos, explica que su familia está muy vinculada a la naturaleza: «Nuestra vida es en Australia, mis hijos se han criado fuera, son un poco salvajes. Les traigo aquí a la ciudad, les traigo dos semanas y ya se quieren marchar, porque ellos se dedican a surfear, a estar en la playa, con las motos. Cuando se han acostumbrado a una vida así, es muy difícil meterles en una ciudad. Y para mí había sido siempre un sueño el vivir en una granja, vivir fuera en la naturaleza, el haber podido darle eso a mis hijos es maravilloso. Me costaría mucho meterles en una ciudad ahora, aunque fuese mi deseo».

La mujer de 'Thor' también ha aprovechado para hablar de la futura esposa de su cuñado, Liam Hemsworth, mostrando su entusiasmo por la inminente boda: «Gaby, sí, es increíble, encantadora la verdad es una mujer maravillosa creo que la hace feliz al día, y que van a disfrutar mucho, es una pareja muy bonita». Además,asegura que mantiene una excelente relación con su cuñada, Gabriella Brooks: «Me llevo maravillosamente con ella. Es una persona encantadora, muy feliz también y muy positiva. Me gusta mucho».

En cuanto a los secretos de su matrimonio, la actriz señala la importancia del esfuerzo y el crecimiento conjunto: «No hay secreto. Yo creo que hay que invertir, hay que invertir el esfuerzo en la otra persona, crecer juntos, seguir encontrando cosas en común, porque cada uno tiene un camino y vas madurando de formas diferentes, encontrarse continuamente y tener reencuentros y tener citas e irte a cenar juntos, yo creo que eso es importante, no olvidarte de que hay que esforzarse en hacer esos detalles y trabajar».

La relación con sus hijos

Respecto al aprendizaje de la vida, la intérprete destaca la importancia de dejar que los hijos cometan sus propios errores y aprendan de ellos: «Evidentemente los puedes advertir, pero creo que tienen que cometer sus propios errores, porque de todos los errores es de los que aprendes, las lecciones de vida son las que más te enseñan y creo que los tienen que pasar y por mucho que como madre, yo creo que todas las madres lo saben, les digas a tus hijos no hagas esto porque te puede pasar esto, al final lo van a hacer, muchas de las veces lo van a hacer y lo van a experimentar».

Finalmente, Elsa Pataky explica que el bienestar personal empieza por dentro, apostando por el optimismo diario: «No sé si hay algún secreto yo creo que el sentirte bien por dentro es lo principal, siempre he sido una persona positiva y ver la parte bonita de la vida y yo creo que hace que te sientas bien. Y bueno, yo creo que es que es si lo que vives por dentro de por fuera, entonces todos tenemos momentos más delicados o más tristones, pero si sacas lo mejor de ello o intenta ser positivo. Siempre yo a mis hijos cuando me levanto siempre les digo hoy va a ser un gran día. Entonces si empiezas con esa idea positiva, te prometo que los días que lo he dicho me siento que han sido un día mucho mejor. Yo creo que sí es importante o sonreír cuando incluso estás triste. Yo incluso a veces lo fuerzo, voy y digo hago así, venga, sonríe».