Blanca Suárez y Eduardo Noriega con el presentador de 'La Revuelta', David Broncano. RTVE

Eduardo Noriega vuelve a introducir en 'La Revuelta' la polémica pregunta

El actor cántabro y Blanca Suárez acudieron al programa de David Broncano para promocionar su película 'Parecido a un asesinato'

El Norte

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:17

Comenta

Si algo caracteriza al programa 'La Revuelta' son sus preguntas clásicas que hacen referencia patrimonio económico y las relaciones sexuales de los invitados. Pero no siempre ha sido así, en la primera temporada se añadió, ocasionalmente, un tercer interrogante en el que se cuestionaba a los invitados si se consideraban más machistas o más racistas, pero David Broncano la fue descartando por recomendación de algunos entrevistados. Sin embargo, la visita de Eduardo Noriega y Blanca Suárez ha sido la primera ocasión en la que se ha planteado en esta segunda temporada.

Los actores venían a presentar la película 'Parecido a un asesinato', dirigida por Antonio Hernández y participada por RTVE. Un thriller psicológico rodado entre Valencia y el pirineo oscense en el que hay «mucho suspense y algún que otro susto que te revuelve en la butaca», según sus propios protagonistas.

Eduardo Noriega, ¿más machista o más racista?

En la primera semana de emisión de la primera temporada de La Revuelta en RTVE surgió una tercera Pregunta Clásica: ¿Eres más machista o más racista? Las reacciones de los invitados fueron de todo tipo, desde la negativa a contestar, las respuestas evasivas y, por supuesto, hubo también quienes reflexionaron e hicieron un ejercicio de autocrítica. Como fue el caso de Amaral, que reabrieron el debate cuando la pregunta ya estaba cayendo poco a poco en el olvido.

A su paso por La Revuelta, Eduardo Noriega y Blanca Suárez han comentado que nunca se habían enfrentado a la polémica pregunta, y ha llegado su turno. En concreto, el actor ha afirmado que le apetecía responder porque «te hace pensar. Es difícil saber qué eres más». Tras meditarlo brevemente, ha reconocido que «sin quererlo, un poco por costumbre y por cultura, todos lo somos» y, de hecho, ha asegurado que «sospecho mucho de alguien que diga (rotundamente) que no es machista». En definitiva, aunque «tendría que discutirlo conmigo mismo para aclararlo», el intérprete cántabro ha considerado ser «un poco más machista que racista». Una vez establecida la reflexión, para recuperar al tono cómico del programa, ha bromeado con que «es durísima, casi prefiero las de siempre».

