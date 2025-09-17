Los Duques de Huéscar dan la bienvenida a su tercer hijo Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart han logrado su sueño de formar una familia numerosa siete años después de darse el 'sí quiero'

El Norte Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:40 Comenta Compartir

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, Duques de Huéscar, se han convertido en padres de su tercer hijo. El nacimiento del pequeño se produjo el pasado 10 de septiembre, y tanto la madre como el recién nacido se encuentran muy bien, tal y como ha revelado la revista '¡Hola!'.

Padres de Rosario, que acaba de cumplir cinco años, y Sofía, que en enero cumplirá tres, los futuros duques de Alba han logrado su sueño de formar una familia numerosa siete años después de darse el 'sí quiero'. El significativo nombre que han elegido para su primer hijo varón es Fernando, cumpliendo así con la tradición ya que tanto su padre como su abuelo paterno, Fernando Palazuelo, padre de Sofía, se llaman así.

La aristócrata ha reaparecido en las páginas de la citada publicación disfrutando de un tranquilo paseo en solitario por los alrededores de su residencia en Madrid, luciendo un sencillo y estiloso vestido azul por la rodilla con el que ha presumido de su impresionante recuperación postparto.

El pequeño Fernando es el quinto nieto de Carlos Fitz-James Stuart, primogénito de la inolvidable Cayetana y actual duque de Alba, tras Rosario y Sofía, hijas de los duques de Huéscar, y los dos hijos de los Condes de Osorno, Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, Carlos (1) y Fadrique, que nació el pasado 9 de junio.

Temas

Huéscar