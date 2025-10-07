Duki desvela cómo empezó su historia de amor con Emilia Mernes

El Norte Martes, 7 de octubre 2025, 11:31 Comenta Compartir

El pasado 2 de octubre se estrenaba en Netflix 'Rockstar: Duki desde el fin del mundo', un documental sobre la vida del pionero del trap argentino y para promocionarlo en España ha optado por acudir al programa 'El Hormiguero'.

60 actuaciones se va a meter este año Duki en el cuerpo, dentro de su tour tour internacional. Sin embargo, le contó a Pablo Motos que «el verdadero momento de locura son los hoteles». «Pero es lindo. Creo tiene que ver con el entrenamiento a lo largo de los años, más que nada relacionado a la disciplina, a mi profesión y a la capacidad de dar dos o tres shows en días seguidos y que la voz aguante. La verdad es que me lo tomo como un lindo desafío», reflexionó.

Sus tatuajes

Además, el presentador animó a los espectadores a que ver el audiovisual de Netflix para conocer de verdad al artista argentino. En su opinión, solo hay dos tipos de documentales. «Los que me gustan, que son los que tienen verdad y no ocultan la parte fea; y los de postureo, que no soporto», introdujo.

En el suyo, Duki cuenta cómo fueron sus inicios. A los 16 años, confesó, se encontraba bastante deprimido. «Lo que más sentía es no encontrar tu lugar, sentir que no perteneces al mundo, a alguna actividad o un grupo de amigos. Yo en ese momento no tenía nada que fuese mi motor», se sinceró el invitado. Y añadió que «por aquel entonces soñaba con hacer algo en el mundo que quedara, que la gente supiera de mi existencia, pero no había conectado con nada todavía».

Años después todo cambió y empezó a despuntar en la música. De esa etapa, Motos quiso conocer sobre todo la reacción de sus padres cuando se hizo el primer tatuaje en la cara. Duki especificó que ya no vivía en su casa y que antes de verlo en persona se enteraron por las redes sociales, lo cual fue peor todavía. «Cuando entré, mi madre estaba llorando desconsolada, 'con lo lindo que sos', me dijo», rememoró. Le explicó entonces que era parte de él, de su identidad. «Siempre me gustó mucho la fantasía desde chico, 'Dragon Ball'… Para mi esto fue el traje del superhéroe. Es algo que pensé durante muchos años y cuando sentí que ya iba a poder vivir de esto, llegó el momento».

Durante su entrevista en 'El Hormiguero', Duki también desveló cómo fue el inicio de su historia de amor con Emilia Mernes, su pareja actual y una de las artistas más exitosas de argentina. Los cantantes pertenecían al mismo grupo de amigos y se juntaban todos los días para pasar el rato. Una noche todos se fueron a dormir y ellos se quedaron a solas viendo videos de YouTube. «A mi ella me gustaba, pero no quería hacer pasar esa línea porque iba a ser incómodo para el grupo». Cuando él se marchó, «Emilia me mandó un mensaje que lo cambió todo en el que decía 'me moría de ganas de darte un beso'. Le contesté y le dije 'vuelvo ya'», contó entre risas.