Duke, hijo de Diane Keaton, rinde homenaje a su madre en Los Ángeles

Diane Keaton fallecía a los 79 años en su casa de California, según pudo confirmar su propia familia. No tardaron en publicarse las primeras reacciones, como la del director Woody Allen, quien se mostró «muy afectado, sorprendido y molesto».

Su hijo Duke, ha querido rendirle un emotivo homenaje días después de su muerte. El joven de 25 años fue visto saliendo de la casa de su madre en Los Ángeles con un 'look' que recordaba a Diane Keaton. Llevaba un jersey negro con una mochila a la espalda y con collares de cruces plateadas, un estilo que ella misma introdujo en la década de los 90. Una de las cosas que más destacaba de ella era su propio estilo a la hora de vestir.Duke, quiso despedirse de la casa con alguna de las joyas que llevó su madre en momentos icónicos.

Otra de las cosas por las que destacó, fue por ser una gran reivindicadora del feminismo y del poder de la mujer. Adoptó a sus dos hijos, Duke y Dexter, de 29 años, a los 50 años. Fue madre soltera. Ella nunca se quiso casar, como confesó en 2019 al medio 'People'. «Creo que soy la única en mi generación, y tal vez antes, que ha sido una mujer soltera toda su vida. No habría sido una buena idea para mí casarme. Recuerdo que un día en la escuela secundaria, un tipo se acerco a mí y me dijo: 'Un día vas a ser una buena esposa'. Y pensé que no quería ser esposa. Estoy muy contenta de no haberlo hecho y estoy segura de que ellos (sus exparejas) también están felices por ello».

La familia de la estadounidense no reveló más detalles sobre el fallecimiento, pero sí que lo ha hecho su amiga Carole Bayer Sager en unas declaraciones recogidas por el medio 'People'. La cantante contó algunos de los últimos momentos que pasó con la estrella de Hollywood, a la que vio muy deteriorada. «Vi a Diane hace dos o tres semanas y estaba muy delgada. Había perdido mucho peso». Aunque tuvieron menos relación en el último año porque la casa de la actriz fue una de las afectadas por los incendios forestales de California, volvieron a verse tras un tiempo separadas. «Cuando volvió, realmente me impacto lo que había adelgazado».

Las sospechas de que la salud de Diane estaba empeorando, comenzaron cuando la actriz puso en venta la 'casa de sus sueños' en Los Ángeles por 29 millones de dólares. Ni ella ni su entorno cercano quisieron pronunciarse al respecto. Tampoco han aclarado de momento el motivo de su muerte, pero hay indicios de que podría tratarse de una enfermedad que llevaría enfrentando un tiempo. Sager sí que aclaró que, pese a su notable delgadez, seguía teniendo una actitud positiva. «Estaba feliz, positiva y fotografiaba todo lo que veía. Era completamente creativa, jamás dejó de crear».

