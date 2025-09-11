Divorciada, con un 'reality' propio y modelo de Sports Illustrated: así es la novia de Carlos Alcaraz Una de las hermanas de la modelo estadounidense ha confirmado la relación sentimental con el tenista

María Moreno Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:25 Comenta Compartir

Todas las señales apuntaban a que Carlos Alcaraz tendría un romance con la también tenista Emma Raducanu, sin embargo, el flamante ganador del US Open 2025 está saliendo con la estounidense Brooks Nader, según ha desvelado ¡Hola! y ha confirmado una de las hermanas de la modelo.

El deportista murciano, de 22 años, está conociendo a la joven, seis años mayor que él y divorciada. La modelo, de ascendencia libanesa, se casó el 15 de diciembre de 2019, cuando tenía la misma edad que ahora el tenista, con William Haire, once años mayor que la modelo, culminando tres años de noviazgo ante más de 300 invitados.

Nader ha estado saliendo con Constantino de Grecia y ha sido recientemente relacionada con Jannik Sinner, rival de Alcaraz en la final del US Open, aunque ella lo negó. Su última pareja oficial fue el bailarín y coreógrafo Gleb Savchenko, a quien conoció hace justo un año en el programa de televisión 'Bailando con las estrellas'. Rompieron el pasado mes de abril tras rumores de infidelidad por parte del ruso.

Grace Ann Nader, hermana de la modelo, no ha sido muy discreta y ha asegurado a la que cadena E! News que «los rumores son ciertos», aunque ha aclarado que «salir con alguien es un término muy impreciso», restando seriedad a la relación. Grace Ann también desveló que Alcaraz ya conoce a sus otras dos hermanas, Mary Holland y Sarah Jane, pero que ella aún no ha tenido la oportunidad. «Me muero por conocerle», ha enfatizado.

Por su parte, al tenista se le ha relacionado con Aitana antes de que la catalana comenzase a salir con el youtuber Plex y con Ana Mena, actual pareja de Óscar Casas.

Temas

Carlos Alcaraz