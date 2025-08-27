Desvelado el nombre de la beneficiaria de la herencia de Michu Tamara, la hermana de Michu, se ha mostrado sorprendida en 'Tardear': «Me he enterado por vosotros»

El Norte Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:37 Comenta Compartir

Sale a la luz el testamento de Michu: la persona a la que le ha dejado todos sus bienes

La hermana de Michu se muestra sorprendida en 'Tardear'. «Me he enterado por vosotros

El programa de Telecinco 'Tardear' ha revelado el contenido del testamento de Michu. Una noticia que ha generado sorpresa en la familia. Según explicó el paparazzi Tino Torrubiano, la joven dejó por escrito su última voluntad hace varios años, designando a su madre, Inma, como heredera de todos sus bienes.

Torrubiano aclaró que la madre será la gran beneficiada, mientras que la hija de Michu, por ley, tendrá acceso a su parte legítima de la herencia. «Se trata de propiedades, no de grandes sumas de dinero», explicó, precisando que el patrimonio incluye principalmente una vivienda.

El paparazzi también reveló que en el documento Michu expresó su voluntad sobre el cuidado futuro de su hija en caso de faltar, aunque por motivos legales el programa no pudo profundizar en este aspecto.

Uno de los momentos más llamativos del programa llegó cuando se contactó con Tamara, hermana de Michu, que se mostró impactada al descubrir en directo que no había sido incluida en el testamento: «¿A mi madre? Bueno, da igual, es como si fuese a mí porque yo estoy en la casa… pero me estoy enterando ahora mismo», afirmó sorprendida.

Aunque aseguró que no le da importancia al no haber heredado nada de forma directa, fuentes del programa señalaron que Tamara siempre creyó que su hermana contaría con ella en el reparto.

Temas

Telecinco

Herencia