Demi Moore lanza un mensaje para quienes piensan que envejecer significa «menos vida» La actriz ha asegurado sobre la etapa vital que atraviesa: «Siento que este es un momento increíble»

El Norte Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:02 Comenta Compartir

Demi Moore con sus 63 años recién cumplidos está estupenda, motivado, en parte, por los efectos de su actitud ante la vida. Ella ha señalado cómo el factor mental es decisivo para sentirse joven en todo momento. Un mensaje de lo más poderoso para quienes piensan que el paso de los años significa «menos vida».

«La edad le teme a Demi Moore», ha asegurado ahora la revista 'People' al poner de relieve todas las manifestaciones y actitudes de la actriz en relación a su secreto para parecer más joven cada año y a cada día que pasa. No en vano, su carrera como actriz está experimentando todo un renacimiento mientras las marcas de belleza se rifan su colaboración, según comenta el diario ABC.

La actriz habló recientemente sobre el envejecimiento hace tres semanas en una entrevista con Stephen Colbert y compartió un mensaje para quienes tienen una opinión negativa al respecto. El asunto surgió cuando el presentador le preguntó a Demi Moore cómo se sentía tras el éxito cosechado con la película 'La sustancia', que le valió un Globo de Oro a mejor actriz, su papel en la serie 'Landman' y su nombramiento como una de las Mujeres del Año de 'Glamour'. Su respuesta fue inequívoca. «Siento que este es un momento increíble y cualquiera que piense que envejecer significa menos vida está muy equivocado»

«¡Guau! Así me siento. ¡Qué año tan divertido!», dijo la actriz en la entrevista que The Stephen Colbert Show emitió el día de su 63º cumpleaños, el 11 de noviembre. «Siento que este es un momento increíble y cualquiera que piense que envejecer significa menos vida está muy equivocado», argumentó.

Su cruzada particular

Parece como si Demi Moore estuviera embarcada en una especie de cruzada para concienciar a los demás sobre la importancia de vivir el paso de los años con dicha, disfrutando al máximo de toda la sabiduría que da el tiempo y permaneciendo atentos a las nuevas experiencias que estén por llegar.

Esta no era la primera vez que la intérprete se sinceraba sobre lo que para ella significa envejecer y a ello se refirió en muchas ocasiones durante promoción de 'La sustancia', un thriller de 2024 que trata sobre una celebridad en decadencia que usa una droga del mercado negro para crear una versión más joven y perfecta de sí misma.

En diciembre de 2024, Demi Moore habló para 'People' durante los Premios Gotham sobre su relación personal con el envejecimiento y cómo ha evolucionado con el paso del tiempo. Entonces, la actriz reconocía que a lo largo de toda su vida había pasado demasiado tiempo «juzgándome a mí misma».

«Puedo mirar atrás y pensar que a los 20 y a los 30 años encontraba cosas que no eran lo suficientemente buenas. Mi relación con el envejecimiento ahora es mucho más que una alegre aceptación», confesaba antes de añadir: «Claro que hay cosas que te hacen pensar que 'ojalá no fuera así', pero en términos generales, me veo a mí misma y a la plenitud de quien soy en contraposición a solo la idea externa de quién soy».

«Somos el futuro de las mujeres y cuando pienso en mis hijas, no quiero que nunca piensen que hay un final», declaró en otra ocasión en 'Today'. «Para mí, este es el momento más emocionante de mi vida. Lo es. Siento que mis hijos han crecido, tengo la mayor independencia y autonomía para realmente redefinir mi futuro. No sé cómo será ni dónde estará, pero estoy emocionada de vivirlo», resumió.

Temas

Demi Moore