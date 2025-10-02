El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente «La IA nos asusta, nos desafía, pero la usamos diariamente como nuestra aliada»
David Bustamante tomando en sol durante sus vacaciones en Tenerife. Instagram

David Bustamante comparte fotografías de su espectacular cambio físico

El cantante de San Vicente de la Barquera luce un aspecto envidiable gracias al ejercicio y la alimentación saludable

El Norte

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:09

Comenta

David Bustamante ha reaparecido completamente renovado. Atrás quedaron esos días en los que mostraba un evidente aumento de peso y que provocó numerosos ataques en redes sociales con comentarios del estilo de «se ha comido a sí mismo» o «se ha convertido en Lucas el de Andy y Lucas». El cantante de San Vicente de la Barquera se ha puesto las pilas y, a base de ejercicio físico y alimentación saludable, vuelve a estar en plena forma.

Y por si quedaba ha compartido una imagen en bañador durante sus románticas vacaciones con Yana Olina en un exclusivo hotel de Tenerife, en el que ha recargado pilas de cara al concierto con el que cerrará su gira 'Inédito' en la plaza de toros de Las Ventas el próximo 30 de noviembre.

Espectacular, y con unos abdominales bien definidos, Bustamante posa tumbado con los ojos cerrados en una tumbona al borde de la piscina, dejando claro que está en su mejor momento y recordando al David que acaparaba todas las miradas durante sus vacaciones en Ibiza con Paula Echevarría con sus cuerpos 10 en los tiempos felices de su matrimonio.

No es la única instantánea que ha compartido con sus seguidores de sus vacaciones, ya que en el carrusel que ha publicado en su cuenta de Instagram le vemos derrochando amor y complicidad con Yana, que ha sido su gran apoyo desde que decidió ponerse a plan y perder los kilos que ganó cuando dejó de fumar a finales de 2024.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  2. 2

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  3. 3

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  4. 4

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  5. 5

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  6. 6 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  7. 7

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios en Castilla y León en 2026
  9. 9

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  10. 10

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla David Bustamante comparte fotografías de su espectacular cambio físico

David Bustamante comparte fotografías de su espectacular cambio físico