David Bustamante apoya a su hija Daniela

Hace unos días, la sorpresa saltó en los kioskos cuando la revista Elle publicaba un posado de Daniela, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, sin saber qué opinión tenían sus padres sobre esta decisión de una joven que ya ha cumplido la mayoría de edad.

En este sentido, Bustamante ha sido claro: «Si yo no hubiera estado de acuerdo no hubiera posado. Mientras ella sea feliz y le haga feliz seguir ese destino, es normal con su madre que quiera seguir su camino con la moda y todo. Yo lo que quiero es que ella sea feliz» reconocía David tras su asistencia al 25º aniversario de la Fundación Pequeño Deseo. Sobre la prudencia que se tiene que tener en este mundo, sobre todo ante las cámaras, el cantante sacaba su vena más protectora: «Prudencia y bajarle tres puntos y ser todos más amables, todos más amables».

El cantante cántabro también hizo alusión a las críticas recibidas por su aspecto físico. «Hago demasiadas cosas. Hago cosas muy bonitas. Me encantaría que comentárais y que hablárais también de la calidad que hago en mis directos. Llevo 25 años cantando en directo sin ningún tipo de artilugio. Me gustaría que se diera eco a eso, no al estado físico, que es secundario», comentaba el cantante mostrando su descontento al respecto.

Feliz a pesar de todo, David aseguraba que está en uno de los mejores momentos de su vida en todos los aspectos: «En un momento muy bonito. Un año increíble, lleno de momentos mágicos, con una gira maravillosa, con nueva música, con nuevos proyectos, así que muy feliz».