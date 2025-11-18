El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cynthia Erivo y Ariana Grande. Reuters

Cynthia Erivo se hace viral después de ser 'guardaespaldas por un día' de Ariana Grande

Las redes se han llenado de vídeos con gestos de cariño de la actriz británica hacia su compañera de rodaje

Joaquina Dueñas

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

Después de que Cynthia Erivo se convirtiera en 'guardaespaldas por un día' al interponerse entre Ariana Grande y un fan que se saltó el cordón de seguridad y se abalanzó sobre ella en la alfombra roja de Singapur, la actriz británica se ha hecho viral por los gestos de protección y las atenciones a su compañera de reparto en 'Wicked', más allá del sonado incidente. Imágenes en las que le coloca un collar, el cabello, le besa la mano o se preocupa por su brazo después de que se lo zarandeen han provocado que haya numerosas especulaciones en las redes sociales que apuntan hacia una supuesta superprotección u obsesión de Erivo hacia Grande.

Lo que no recogen esos vídeos es las numerosas ocasiones en los que es Ariana Grande quien abraza, dedica gestos de cariño o besa la mano de Cynthia Erivo que muestran la gran complicidad de las coprotagonistas de la cinta. Una conexión con la que logran traspasar la pantalla en 'Wicked II'. En todo caso, queda fuera de toda duda la rápida reacción que tuvo la británica cuando un joven admirador se lanzó a abrazar a Ariana y ella corrió en su auxilio. Un gesto que dio la vuelta al mundo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  2. 2

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  3. 3 Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla
  4. 4

    Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor
  5. 5 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  6. 6

    Falele se jubila: San José despide a su panadero de toda la vida
  7. 7

    Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid
  8. 8 Buscan a un hombre de 42 años desaparecido desde el pasado viernes en Palencia
  9. 9 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  10. 10

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cynthia Erivo se hace viral después de ser 'guardaespaldas por un día' de Ariana Grande

Cynthia Erivo se hace viral después de ser &#039;guardaespaldas por un día&#039; de Ariana Grande