Curro Romero pasa a planta tras permanecer unos días en la UCI por una neumonía

Curro Romero ingresó en el Hospital Virgen de Macarena de Sevilla, el pasado 23 de septiembre, a causa de una neumonía, según informó Informalia. El diestro contrajo el Covid hace unos días y, aunque su evolución era positiva, en la madrugada del lunes se complicó su estado con mucha tos y fiebre muy alta y decidieron trasladarlo de urgencia al centro médico, donde actualmente se encontraría en observación.

Este miércoles, la periodista Beatriz Cortazar ha desvelado en exclusiva que el torero ha sido trasladado a planta, tras abandonar la UVI, debido a su mejoría. «No lo he visto desde ayer. Creo que la noche la ha pasado muy bien. Me han dicho, yo creo que hoy o mañana puede subir la planta. Depende de la evolución», comentaba ayer la mujer del diestro, Carmen Tello.

«Él es tranquilo, pero venir a los hospitales y ya sabemos lo que nos encontramos. Él prefiere estar en su casa, o por lo menos en planta, pero ahí está muy bien atendido. Como atienden a todo el mundo. Y mira, gracias a Dios, esperemos que evolucione bien», aseguraba. A partir de ahora, el torero podrá recibir visitas y estará más acompañado.