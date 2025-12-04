El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Emma Heming con su esposo Bruce Willis. Instagram

Critican a la mujer de Bruce Willis por sacarle de la casa familiar

La esposa del actor le llevó a otra residencia para que el intérprete recibiera asistencia médica las 24 horas del día debido al avance de su enfermedad

El Norte

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:25

Comenta

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, se ha sincerado entre lágrimas sobre las críticas que recibió al trasladar al actor a otra casa. Hace unos meses, hizo pública una de las decisiones más duras de su vida: trasladar a su esposo a otra casa en la que pudiera recibir asistencia médica las 24 horas del día debido al avance de su enfermedad. En aquel momento, la noticia generó una fuerte reacción en redes sociales con numerosas críticas dirigidas a la actriz y empresaria por haber separado al actor del hogar familiar.

Ahora, Emma ha admitido el profundo impacto que le ha provocado el peso de esta situación personal y la presión social.Durante la conferencia End Well 2025 y, entre lágrimas, Heming ha descrito cómo se siente realmente ante esta etapa de su vida: «Son decisiones difíciles. Son imposibles; me ahogo al pensarlo. No es así como imaginé nuestra vida», recogía US Magazine.

Pese a las críticas recibidas, Emma se mantiene firme en que actuó pensando en el bienestar de toda su familia y, sobre todo, en la seguridad del propio Bruce. De forma clara y contundente, sigue defendiendo que tomó la «mejor y más segura decisión».

Según explicó, decidió hablar públicamente del tema con la intención de ser transparente, aunque era consciente del riesgo que eso implicaba: «Sabía que al ser honesta y abierta al respecto, recibiría muchas críticas».

Lejos de sentirse sola, Emma también ha destacado el respaldo incondicional que ha recibido por parte de la familia del actor.

