Cristina Pedroche, amenazada

Cristina Pedroche quiso dar ciertas explicaciones después de ser madre por segunda vez. La pareja de Dabiz Muñoz conceció su primera entrevista a Sonsoles Ónega para contar cómo está viviendo la maternidad con Isai y cómo, previamente, le dio hasta vergüenza contar de que su nuevo hijo era un niño. «Me costó hasta contárselo a Dabiz y a mis padres, me daba vergüenza. Me daba miedo no querer al niño, me había hecho a la idea de tener dos niñas», dijo. Aunque con el tiempo logró superar sus miedos. «Estoy siendo una madre distinta. Mi hijo es más pachón, le viene todo bien, le llamamos el señor Pedroche porque ha salido a su abuelo materno. Ahora cuando se ponen los dos a llorar a la vez, me saco las tetas y arreglado», explicó provocando la carcajada de Sonsoles Ónega.

Según Pedroche, la experiencia conseguida tras su primera maternidad le ha servido para poner en práctica ciertos métodos y, sobre todo, eliminar los primeros miedos. Además, la colaboradora, como recoge ABC, habló también de la lactancia materna: «Si tengo que darle la teta a la niña hasta en la universidad, se la doy», afirmó. Añadió que «lo mejor que he hecho en mi vida es dar la teta» aunque sea «duro», suponga «mucha carga» para la madre, y que la «conciliación es casi imposible». «Pero yo soy feliz», sentencia.

Oleada de críticas

Pero estas declaraciones no cayeron en saco roto en las redes sociales. Incluso Pedroche ha recurrido a su perfil de Instagram para quejarse públicamente por el odio y las amenazas recibidas estos días. «El día de ayer no fue el mejor de mi vida. Me pilló baja, no lo vi venir. Pensaba que iba a ser un día maravilloso porque hacía 10 años que me casé con mi marido y tenía muchas ganas de celebrar mi aniversario, pero fue un día regular», comenzó diciendo. «Yo no me sentía fatal porque mi hijo fuese niño, sino porque mis expectativas estaban hechas para que fuese una niña. Por supuesto que yo me sentía absurda por cuestionarme todo esto, cuando lo importante era que el niño estuviese bien. Es que me parece tan absurdo tener que aclarar esto», añadió.

«Me sigue doliendo que haya gente pensando que me daba vergüenza tener un niño, cuando hay mujeres que pasan un duelo porque pierden a su bebé. ¡Dios mío, no comparemos! ¿Qué tiene que ver? Es que me siento ridícula teniendo que dar estas explicaciones. Lo mío no tiene nada que ver con el duelo que pasa una mujer que pierde a un hijo. No me quiero ni imaginar el dolor que tiene que ser eso», continuó diciendo, asegurando que se están utilizando sus declaraciones «para meter odio sin ver la entrevista completa o sin querer entenderme, es una mierda».