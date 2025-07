Cristina Cifuentes defiende a Noelia Núñez, cuando ella obtuvo un máster con notas falsificadas

El Norte Jueves, 24 de julio 2025, 19:56 Comenta Compartir

Noelia Núñez, dirigente del PP, ha sido la gran protagonista de los telediarios de este jueves, 24 de julio, tras admitir que ha falseado su currículum. Un tema que no han querido dejar pasar de largo en 'Todo es mentira', con una Cristina Cifuentes que ha acabado dando lecciones sobre cómo explicar los estudios y titulaciones.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo final en la política se vio marcado por el caso Máster que destapó en exclusiva elDiario.es al revelar que había aprobado un máster en la Universidad Rey Juan Carlos I con notas falsas, ha sido una de las tertulianas del programa de Cuatro que ha ofrecido su opinión sobre Núñez, que ha acabado dimitiendo horas después de admitir que había falseado las titulaciones académicas que aparecían en distintas páginas oficiales.

Cifuentes ha comenzado empatizando con la ya ex del PP: «Yo creo que te pueden gustar o no las explicaciones, pero ha dicho que ella en ningún momento ha querido engañar a nadie y ha pedido disculpas. Es verdad que, como pasa en las redes sociales, al final sale lo mejor de cada casa y ha empezado a recibir todo tipo de cosas», ha comentado, preguntada por el presentador de este miércoles, Pablo González Batista.

«Ahora bien, es verdad que muchas veces se juega con la ambigüedad y a lo mejor hay que ser un poquito más explícitos cuando uno explica determinados estudios o determinadas titulaciones. Si tú entras en la página del Congreso pues a lo mejor había que empezar a revisar los currículums de todos», ha agregado Cifuentes.

En esa línea, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha seguido dando lecciones: «Sin ir más lejos el propio Patxi López pone literalmente que estudió Ingeniería Industrial y según dicen es que no pasó del primer curso. A lo mejor si tú no tienes una titulación terminada, pues no lo pongas. Pon 'estudios de dos asignaturas de'. Es verdad que aquí se juega mucho con la ambigüedad», ha insistido.

Críticas para Puente

Para finalizar con su turno de palabra, la colaboradora de 'Todo es mentira' ha criticado al ministro Óscar Puente por criticar en redes sociales las mentiras de Núñez en su currículum: «Que esta labor la hagan periodistas me parece totalmente lógico y comprensible, pero lo que de verdad me resulta sorprendente es que un ministro del Gobierno de España, el señor Óscar Puente, en vez de atender el funcionamiento del AVE, de las Cercanías y demás, que esté el Twitter pendiente del currículum de las personas me resulta totalmente inexplicable».

