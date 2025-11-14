El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cristina Castaño. Europa Press

Cristina Castaño hace sus primeras confesiones sobre la maternidad

La actriz ha señaldo que no tiene intención de ampliar la familia y advertía que «va a ser mi consentido y no va a haber más»

El Norte

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:10

Comenta

Cristina Castaño ha reaparecido este jueves tras su reciente maternidad. La actriz ha elegido la celebración de los Premios TELVA Moda para desvelar cómo está llevando la maternidad. «Estoy muy bien y muy contenta», confesaba una Cristina sonriente. «Es el primer evento al que asisto tras dar a luz y me apetecía que fuera aquí», aseguraba la actriz ahora que está «disfrutando mucho» de la maternidad, algo que «deseaba y que me ha venido bien a nivel personal».

Ahora que es madre, Castaño aseguraba que es «lo más bonito y lo más valioso, ya no creo que haya muchas más cosas valiosas» y que «cambia la visión de la vida, de las cosas, relativizas mucho y en ese sentido si te transforman las prioridades en la vida».

En cuanto a cómo es su hijo, la actriz desvelaba haber tenido «mucha suerte» porque «el niño es muy bueno» y además el embarazo también «fue maravilloso». Eso sí, si le preguntan por ampliar la familia, tiene claro que «no» y advertía que «va a ser mi consentido y no va a haber más».

