Lina Bina. Instagram

Conmoción por la muerte de la actriz para adultos Miss John Dough

Lina Bina, su nombre real, muere a los 24 años de edad debido a problemas derivados de un coágulo de sangre

El Norte

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:38

Conocida en el sector como 'Miss John Dough', creadora de contenido muy conocida en Estados Unidos, ha fallecido por problemas relacionados por un coágulo de sangre. A sus 24 años, Lina Bina, su nombre real, contaba en TikTok e Instagram con más de 200.000 seguidores.

Aunque se conocen pocos detalles sobre su muerte, algunos medios norteamericanos aseguran que esas complicaciones de salud fueron provocadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello. Fue su hermana la que confirmó a 'World Star Hip' la causa de la muerte. «Por complicaciones causadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello. No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Esta mañana me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla», señaló en el citado medio.

Su muerte ha provocado una gran conmoción en los seguidores del cine para adultos.

