La cita para no olvidar de Paco Pepe y Raquel en 'First Dates'

Francisco José, Paco Pepe para los amigos, es un hombre que prefiere no decir su edad delante de las cámaras de 'First Dates' y que le gusta disfrutar de la vida con gente joven. No obstante, en el amor no ha tenido mucha suerte: Nunca llegó a estar casado aunque en una ocasión estuvo a punto, sin embargo, ella vivía en México. «Era como la hija de la Preysler allí», le confiesa a Carlos Sobera. Al final tomó la decisión de no contraer matrimonio porque estaba muy lejos y el tenía «el hígado graso», una enfermedad con la que te quedas «como una macetita con poca agua y poco fertilizante». En el programa busca una mujer «cinco jotas», es decir, «pijas o que tenga algo especial».

Su cita es Raquel, una «morenaza» de 55 años procedente de la Costa del Sol, pero que no cumple los requisitos de Paco Pepe. El sentimiento es mutuo pues la soltera confiesa sentir una «decepción total» al verle y eso que su prototipo no es Tom Cruise, asegura.

Aunque la chispa podría surgir durante la cena, lo cierto es que Paco Pepe no parece estar por la labor pues durante el camino a la mesa se detiene y pregunta a las camareras por Laura. «Me llama la atención. La veo súper elegante, amable, simpatiquísima», afirma en su momento a solas con la cámara.

Tras esto, la cita proseguía desde la mesa, donde lo primero que ha hecho Paco Pepe es comentar tanto a Raquel como a las camareras sus alergias. Sin embargo, el salto de un tema a otro complicaban un poco la conversación y la soltera no saba crédito: «Es imposible hablar con él, lo único que me ha quedado claro son sus alergias».

La sorpresa en esta desastrosa cita venía en el final, conforme termina la cita, Paco Pepe se ha acercado corriendo a despedirse de Laura para poder filtrear con ella: «¿Cuando te vienes para Granada? Dame un papel y te apunto mi número de teléfono». La camarera entre risas le acercaba un papel para que lo escribiera. Y de nuevo, su cita se encontraba atónita ante este momento: «¿Perdona? Que apunte, que apunte. Tampoco me importa». Por último, tras haberle dado Paco su número, Laura le preguntaba por su cita y él sin dudarlo le soltaba una buena ficha: «Yo te quería a ti».

