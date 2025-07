Chris Martin bromea con el público antes de que la kiss cam se ponga en marcha En su anterior concierto, la cámara indiscreta 'pilló' al CEO de Astronomer, Andy Byron, abrazando a una mujer que no era la suya

A partir de ahora a Coldplay no solo se le recordará por sus temazos, sino porque gracias a sus kiss cam, algunas parejas han tenido que dar más de una explicación. No hace mucho se produjo el momento viral del año, cuando el CEO de una gran empresa abrazaba a una mujer que no era la suya durante un concierto del grupo británico y la famosa kiss cam lo recogía para difundirlo por todo el mundo. Ahora, el cantante de la banda, Chris Martin, ha bromeado en su última actuación y ha avisado a los espectadores antes de que la kiss cam se pusiera en marcha: «¡Maquíllense ahora!».

Hace tiempo que la kiss cam forma parte de cualquier espectáculo masivo, ya sea deportivo, musical o de cualquier índole. La cámara recorre diferentes sectores de la audiencia en busca de una amorosa pareja y esta se funde en un beso entre el regocijo propio y de la audiencia. Pero de vez en cuando se dan situaciones incómodas, pero pocas como el ya famoso concierto de Coldplay en Foxborough, Massachusetts. Fue entonces cuando la cámara mostró al CEO de Astronomer, Andy Byron, abrazando a una mujer que no era la suya. Dicen que era su jefa de Recursos Humanos, Kristin Cabo. Una vez vistos, se separaron rápidamente y trataron de ocultar sus rostros de la cámara, pero era demasiado tarde.

El aviso de Chris Martin

El sábado, durante el primer concierto desde que se grabó el ahora viral vídeo de CEO, Chris Martin advirtió en broma al público que la cámara del fan estaba a punto de comenzar a grabar. «Nos gustaría saludar a algunos de ustedes entre el público», dijo en un video compartido en X. «Lo haremos usando nuestras cámaras y mostrando a algunos de ustedes en la pantalla grande. Así que, por favor, si aún no se han maquillado, ¡maquíllense ahora!», añadió entre decenas de miles de risas de los fans que abarrotaban el Camp Randall Stadium de Madison, en Wisconsin.

Chris Martin tiró de humor decidió advertir con humor al público que tuviera cuidado. «Si estás con tu pareja, escóndete ahora», fue uno de los comentarios más compartidos en redes sociales en el nuevo concierto de Coldplay.

La pillada

Tras el incidente, Byron renunció a su cargo como director ejecutivo de Astronomer, una decisión revelada en un comunicado el sábado. «Como se mencionó anteriormente, Astronomer está comprometido con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación», decía el comunicado. Andy Byron presentó su renuncia y la Junta Directiva la aceptó. «La Junta comenzará la búsqueda de nuestro próximo director ejecutivo, mientras que el cofundador y director de producto, Pete DeJoy, continúa como director ejecutivo interino», explicó la avergonzada compañía.

