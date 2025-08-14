Chris Hemsworth organiza un fiestón en Ibiza

El Norte Jueves, 14 de agosto 2025, 10:53 Comenta Compartir

Su aspecto físico y su fama no permiten a Chris Hemsworth pasar desapercibido allá donde va. En esta ocasión, aquellos que disfrutan de sus vacaciones por Ibiza han podido ver cómo el actor de 'Thor' ha surcado las aguas de la isla pitiusa junto con sus hermanos y un grupo de amigos del mundo Marvel: Matt Damon, Rita Ora y su pareja, Taika Waititi... todo estrellas para celebrar el 42 cumpleaños del intérprete. Una fiesta en la que faltaba Elsa Pataky. Según confirma ABC, la actriz española estaba ausente de la fiesta, posiblemente por trabajo, ya que hace unos días publicaba algunas fotos en Madrid.

A pesar de su ausencia, la actriz ha querido mandarle un mensaje de lo más cariñoso a su marido. «Feliz cumpleaños a mi Rocky Balboa. Eres el mejor de lo mejor», ha escrito con una serie de fotografías unidas para formar un vídeo.

La verdad es que el actor se lo ha pasado en grande. Además de contar con grandes amigos y compañeros de trabajo -como es Taika Waititi, quien le dirigió en 'Thor: Love and Thunder' y 'Thor: Ragnarok'-, también estaban sus hermanos, Liam y Luke. Ha sido con una foto de los tres como le ha felicitado el pequeño de la familia, sumando además un comentario de lo más ingenioso e irónico: «Feliz cumpleaños, hermano Chris. Gracias por ser siempre una leyenda maravillosa. No cambies nunca. Espero tener abdominales como tú cuando sea mayor. Te quiero», ha escrito.

Hemsworth ha cogido cariño a España. En los últimos años, la familia de Elsa y Chris ha pasado mucho tiempo en España, entre País Vasco, Madrid y otros destinos, a pesar de que su residencia se mantiene establecida en Byron Bay (Australia). Aunque el actor aún no habla español muy bien, sin duda está acostumbrado a los grandes placeres del país de su mujer.

Un lujoso yate

La fiesta de Chris Hemsworth fue sobre el Mediterráneo, en un Zeelander Loloma, un yate de 20,3 metros que aúna las mejores apuestas de diseño con la comodidad y practicidad del interior. Tiene espacio para seis invitados, con una suite principal con cama grande y baño ensuite, dos camarotes más y espacio para la tripulación. Se trata de una embarcación totalmente nueva que se encuentra en pleno viaje inaugural, tras haber comenzado en Mónaco continuará hasta Fiji, donde se inspiró su nombre, que significa «amor, amabilidad y generosidad».

Se desconoce quién es el dueño de este yate, aunque según ha asegurado la compañía holandesa que lo ha fabricado, ha participado activamente en su diseño. Sobre todo para que el barco estuviera en consonancia con un superyate, un jet y un helicóptero que ya tiene en su poder. Por eso toda la tripulación de Loloma iba con camisetas identificativas y ayudaron a los invitados a moverse entre el yate y tierra firme, donde comieron en Casa Jondal. Hasta allí se desplazaron con una lancha motora en la que Matt Damon casi tiene un accidente y termina en el agua. Sin embargo, consiguió mantener el equilibrio y se quedó en una simpática anécdota.