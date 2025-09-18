El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Charlie Sheen, en una imagen de archivo. EFE

Charlie Sheen se dio cuenta que Matthew Perry «no estaba sobrio» meses antes de su muerte

El actor justificó su afirmación basándose en que cuando escuchó un fragmento del audiolibro, «no tenía esa dicción perfecta, específica y precisa que siempre tenía al hacer comedia»

El Norte

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:07

Charlie Sheen ha desvelado que «se notaba» que Matthew Perry no estaba sobrio meses antes de su muerte. El actor ha reconocido que percibió signos claros de recaída en su colega mientras promocionaba su autobiografía 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' en 2022. Tal y como explicó Sheen en el programa 'Piers Morgan Uncesored', la forma en que el actor de 'Friends' hablaba sobre su camino de recuperación ya mostraba que tenía que hacer frente a dificultades.

«Me sentí muy mal y lo sentí por él», dijo Sheen. «Cuando escuché un pequeño fragmento del audiolibro, no tenía esa dicción perfecta, específica y precisa que siempre tenía al hacer comedia o cualquier otra cosa al nivel que él hacía», continuó.

«Pude escuchar a un hombre que era discapacitado», añadió el actor de 'Dos hombres y medio'. Sheen, que se encuentra inmerso en una gira de presentación de sus memorias y un documental que aborda su propia batalla contra la adicción, señaló que «no conocía» a Perry «tan bien», pero se identificaba con sus luchas.

«Leí su libro, lo leí en un día y me encantó», compartió. «Estoy muy orgulloso de él y me inspira. Entonces quise contactarlo, ¿sabes?, porque salgo en su libro. Cuando dice: '¡Caramba, Charlie Sheen! ¡Algún día yo también seré así de famoso!'. Y no lo hice».

«Creo que murió unas tres semanas después de leer su libro», añadió. Piers Morgan le preguntó si deseaba haber «llegado a entender» a Perry. Sheen respondió: «No sé si podría haber afectado lo que finalmente sucedió, ¿verdad?».

La muerte de Perry

Once meses después de publicar sus memorias en noviembre de 2022, Perry fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles. El médico forense dictaminó que la ketamina fue la principal causa de la muerte. El actor de 'Friends' había estado usando ketamina a través de su médico habitual como un tratamiento legal, pero no aprobado, para la depresión. Cinco personas fueron acusadas por la muerte por sobredosis de Perry, incluido su ex asistente personal y una traficante de drogas conocida como la 'Reina de la Ketamina'.

