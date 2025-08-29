Cecilia Roth: «Hoy prefiero pensar antes de hacer las cosas» La actriz ha construido a lo largo de las décadas un relato propio a partir de varias relaciones intensas y transformadoras que la han conducido al punto de independencia liberadora en el que se encuentra ahora

Cecilia Roth es historia viva del cine español después de convertirse en un icono para Almodóvar y otros directores nacionales de prestigio y también por desafiar durante décadas ciertas convenciones establecidas en la vida. Roth, a sus 69 años, ha construido un relato propio a partir de varias relaciones intensas y transformadoras que la han conducido al punto de independencia liberadora en el que se encuentra ahora.

Su vida sentimental ha sido toda una montaña rusa. Primero, tuvo una tóxica relación con el fotógrafo español Gorka Duo, que la sometió a un maltrato psicológico constante; después su fugaz e intenso amor con Gonzalo Heredia, pasando por su romance apasionado con Fito Páez, que inspiró varias canciones que han quedado en la memoria colectiva argentina. Hoy, aunque su corazón está ocupado, no deja que una relación sentimental se convierta en el centro de su vida.

Durante una entrevista para el canal argentino c5n con la periodista Daniela Ballester, la protagonista de 'Todo sobre mi madre' asegura que hoy «no volvería a convivir con nadie», al mismo tiempo que confirma que pasa por un gran momento en el aspecto romántico: «Tengo una relación abierta que es lo mejor, lo más fácil y más fluido».

Cuestionada sobre cómo lleva estar en una pareja abierta, Cecilia asegura que «no podría tener otro tipo de relación en este momento. Es un hombre especial, una persona que me gusta mucho, que quiero mucho, pero no podría tener un vínculo con nadie después de haber convivido».

«Si está con otra persona yo no quiero enterarme. No soy celosa, nunca lo fui. Las relaciones son lo que son. No puedes inventarte que es otra cosa», explica la actriz, que se muestra partidaria de formar vínculos pero de una forma más libre. «La intimidad es un derecho humano. La convivencia erosiona los vínculos, quita misterio», añade.

La actriz reconoce que le «gusta la idea de crecer, de cumplir años. Puedo pensar más las cosas y lo llevo bien», reflexiona. Echando la vista atrás, reconoce que fue «muy hormonodependiente, que mis pensamientos no podían hilarse bien. Hoy prefiero pensar antes de hacer las cosas».

En la entrevista también sale el nombre de Fito Páez, padre de su hijo Martín, con quien aún mantiene el vínculo: «A Fito lo quiero mucho, es familia. Es una persona con la que me gusta hablar cuando se da, y Martín trabaja en muchas cosas con él». Preguntada por cómo se siente hoy al escuchar canciones como 'Un vestido y un amor', que trascendieron su intimidad como pareja, la intérprete se resigna: «Que tu propia vida la conozca la gente no por tu propia voluntad sino porque quedó en esas canciones… lo viví enamorada, en pareja. Después eso se convirtió casi en un himno».

