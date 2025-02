Cayetana Rivera, una 'socialite' en toda regla La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, a pesar de querer seguir instalada en el anonimato, no puede evitar ser un personaje público

Cayetana Rivera, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, en sus 25 años de vida, ha hecho sus pinitos como modelo, ha ejercido de «hija de» y ha trabajado en el sector privado. Sin embargo, su última decisión profesional ha desvelado algo más sobre sus intereses.

No tiene redes sociales conocidas más allá de LinkedIn, por lo que pronto se interpretó que Tana, como la llaman sus seres queridos, quería ser anónima. De hecho, sus padres lo dijeron públicamente cuando se acercaba su mayoría de edad. Pero desde entonces, en 2017, la situación ha cambiado mucho, ya que la joven no ha hecho más que protagonizar titulares, sobre todo recientemente, y no solo por su vida sentimental.

Esta semana Cayetana está en los medios de comunicación porque ha lanzado una colección de ropa de la mano de la firma E.R.A.X, una compañía española fundada por Claudia Romero. Se presentará el próximo 14 de febrero y supone el debut de la joven en el mundo creativo.

'Event manager'

Tana estudió en dos institutos privados en Pozuelo de Alarcón y suspendió dos la selectividad, por lo que tuvo que posponer un año el comienzo de sus estudios universitarios. Sin embargo, continuó estudiando: entró en el CEU y se sacó la carrera de Administración y Finanzas. Ha sido en este sector en donde ha estado trabajando en estos años, cambiando en varias ocasiones de empresa. Actualmente es VIP Event Manager en Grupo Pacífico, donde está desde hace casi dos años. Esta empresa, líder del sector de la comunicación de eventos, fue la que se encargó de parte de la producción de los Grammy latinos en Sevilla.

En el mundo de la organización de eventos comenzó como becaria en Universal Music Group gracias a la ayuda de su padrastro, Narcís Rebollo. La pareja de su madre es director general y presidente de Global Services actualmente, pero hasta octubre del pasado año fue presidente de Universal desde hacía casi diez años. Permaneció dos años haciendo prácticas en 'sponsorship' y marca y posteriormente en marketing. Después se fue a Colkie, donde ejerció como coordinadora de marketing digital durante un año para después trabajar como becaria de administración de eventos en SOMOS Experiences durante diez meses.

Un trabajo que terminó cuando Cayetana tomó la decisión de mudarse a Sevilla, donde vive su pareja, Manuel Vega. El empresario, amigo de Sergio Ramos, es el dueño de una conocida discoteca e hijo de una futbolista, por lo que siempre se ha juntado con ese mundo. En su pareja la joven ha tenido un ejemplo de lo que significa compaginar las relaciones públicas con un trabajo más estándar. Algo que no ha visto como ejemplo en su casa, puesto que su padre es torero y empresario y su madre ha hecho varias colaboraciones como diseñadora y es emprendedora.

Lo cierto es que, a pesar de mantener su trabajo en Grupo Pacífico, en los últimos años Tana ha ido acercándose más a otro perfil. Hace un año se desveló que la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera sería la imagen de las Ventas por la Feria de San Isidro 2024 en Madrid. En el cartel aparecía su imagen, emulando una del siglo XIX, vestida con mantón, chaquetilla goyesca, camisa de chorreras y flor en el pelo. Una imagen de lo más folclórica con el que la capital española quería reivindicar el lugar de los más jóvenes en esta tradición.

Dos años antes había sido madrina de la Exhibición de los Enganches en la feria de Sevilla, un paseíllo por La Maestranza de Sevilla sobre una calesa tirada por caballos.

Por lo tanto, por mucho que los padres de Tana insistan en que ella quiere ser anónima, los últimos años dejan claro que no está tan claro. Más allá de sus esperadas apariciones públicas, momentos como su gran fiesta con motivo de su 25 cumpleaños demuestran que, aunque la joven no tenga redes sociales, sí es una 'socialite' en toda regla.