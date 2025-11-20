Cayetana Guillén-Cuervo 'invita' a su madre, Gemma Cuervo, a 'La Revuelta' David Broncano también entrevistó a Ernesto Alterio y Lucía Carballo que acudieron para promocionar su última película 'Todos los lados de la cama'

'La Revuelta' ha contado este miércoles, con una buena representación de invitados. Primero se pasaron por el plató Ernesto Alterio y Lucía Carballo que visitaron el programa para promocionar su nueva película, 'Todos los lados de la cama'. A continuación, aparecieron los raperos Fernandocosta y El Grecas, en cuyo videoclip de su tema 'Grecofernanda' aparece el jiennese.

Después de mostrar el video a los espectadores, los cantantes bajaron de las gradas altas al escenario y charlaron un rato con David Broncano. El programa terminaba con la visita de Cayetana Guillén-Cuervo, quien, a su vez, le llevó una invitada sorpresa muy especial: su madre Gemma Cuervo.

La presentadora ha aprovechado su aparición para promocionar su nuevo podcast 'No te lo Cayes' y su colección de juguetes sexuales. En relación con esto, durante la entrevista ha hablado abiertamente sobre el sexo. «Lo mejor es hablar de él sin tabús ni prejuicios porque forma parte de la vida», reconoció. La periodista y presentador no tuvo ningún reparo en responder a la pregunta clásica sobre la citada temática. «Le doy más importancia a la calidad que a la cantidad. El orgasmo no es la finalidad [...] Hay que redefinir los baremos», le instó Cayetana a Broncano en una primera instancia.

Tras ello, mostró a cámara las veces que ha mantenido relaciones sexuales este mes, ya que se las había apuntado en la agenda: «He cambiado tanto con eso... donde pone placer [...] Como a titulo postumo, merece la pena celebrarlo y agendarlo».

Una vez contestada la pregunta, la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España presentó su sorpresa. «¿Será comida?», se preguntó Broncano. Segundo después, Cayetana Guillén-Cuervo reapareció en el plató junto a su progenitora. «¡Hombre! Madre mía», expresó el presentador, asombrado por la aparición, mientras que todo el público se puso en pie a aplaudir a Gemma Cuervo.

«La sorpresa más bonita aquí, eh», apuntó el presentador. «Te lo mereces, David», le aseguró su invitada. «Mira mami, tu followers», se dirigió a su madre, que repitió la palabra a la vez que lanzaba besos a los presentes. «Qué alegría verte, ¿has estado viendo el programa?», le preguntó Broncano a Gemma. «Regulinchi», respondió su hija por ella.

«Llevas un tiempo sin trabajar, pero puedes pisar de nuevo las tablas de un teatro», le indicó el presentador, lo que provocó en Gemma el dar varios pasos hacia delante y ponerse a bailar. «Muchas gracias por venir», se despidió de ella a la vez que le agradeció a Cayetana Guillén-Cuervo la sorpresa.