Carme Chaparro habla de su salud tras pasar dos veces por quirófano

Carme Chaparro ha compartido una nueva foto desde el hospital para desvelar que ha pasado por el quirófano dos veces en pocos días. La periodista y presentadora de 'Informativos Telecinco' ha dado nuevos detalles acerca de cómo evoluciona la enfermedad a la que no ha puesto nombre públicamente. Lo ha hecho a través de una imagen en la que muestra su mano derecha con una vía. «Dos pasos duros por quirófano en pocos días. Dos estancias largas y complicadas en la rea… pero siempre la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos incluso cuando se nos quiere ir el alma», ha comenzado diciendo para a continuación indicar que ya está en la planta.

Ante este nuevo escenario de recuperación que se le plantea y de haber pasado días muy duros, Carme Chaparro ha regresado a las redes explicando el motivo de su ausencia y tratando de tranquilizar a sus seguidores. Por recomendación médica está alejada de las pantallas y cuenta que está padeciendo unos «dolores que me atraviesan». Sin embargo, la periodista y novelista de 52 años sigue con su habitual optimismo plantando cara a la adversidad y a la enfermedad.

«Un día más, un día menos. Sanidad Pública. Volveré», ha advertido Carme Chaparro excusando así la desconexión que va a mantener y también para agradecer el cariño y todos los mensajes de apoyo que está recibiendo y que ahora le son imposibles de contestar en este nuevo contexto.

