Carlos Herrera matiza sus palabras sobre el estado de salud de Julio Iglesias

El periodista Carlos Herrera hizo saltar todas las alarmas, esta semana, al revelar que al artista le habían diagnosticado un osteoblastoma en la columna vertebral. Una información que causó un gran revuelo y que obligó al locutor a brindar un nuevo parte sobre la salud del icónico cantante.

«Hablaba de un osteoblastoma, que es un cáncer benigno muy puñetero. Eso le ocurrió, pero no lo tiene ahora. Lo tuvo cuando fue operado poco después de ese accidente de tráfico. Ahora no tiene ninguno», explicó en declaraciones al programa 'D Corazón' e hizo hincapié en que «la salud no la tiene mal, sigue con humor y con muchas ganas de venirse a España a dar una vuelta».

El pasado 28 de marzo, el periodista, en su programa 'Poniendo las calles', habló sobre el estado de salud del cantante y explicó que su deterioro físico no estaba relacionado con el accidente que tuvo Iglesias cuando era joven. «Está bien, pero no es el accidente», sentenció y agregó que, «el problema está en la columna, y eso ha hecho que tenga muchas deficiencias. De cintura para arriba está estupendamente. De cintura para abajo, tiene 500 años», comentó haciendo referencia al osteoblastoma.

El periodista contó en su programa de radio que el intérprete actualmente trabaja diariamente con su fisioterapeuta para mejorar su movilidad. Además, señaló que a sus 81 años, Julio necesita tener más cuidado en algunos aspectos de su salud.

A lo largo de los últimos años, la salud del cantante madrileño ha sido objeto de rumores y especulaciones que el propio artista ha salido a desmentir. «Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos», manifestó el pasado octubre en sus redes sociales.

Actualmente, el cantante vive en Bahamas junto a su mujer, Miranda Rijnsburger, alejado del foco mediático, pero como bien ha señalado su íntimo amigo, tiene «muchas ganas de venirse a España». Además, tal y como reveló hace más de un año, está centrado en la serie que se está haciendo sobre su vida.

«Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme de que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida», reveló en su cuenta de Instagram.