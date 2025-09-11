El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Alcaraz da la sorpresa en el amor

El tenista ha comenzado una relación con la modelo Brooks Nader

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:09

Todo el mundo conoce a Carlos Alcaraz pero ¿quién es Brooks Nader? La joven, de 28 años, es una modelo de ascendencia libanesa, que reúne en sus redes sociales una amplia comunidad de más de un millón de seguidores. Por si esto fuera poco, ahora su hermana, Grace Ann Nader, ha confirmado que es la pareja de Carlos Alcaraz.

«Los rumores son ciertos. Salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento», aseguró Grace, no sin decir antes: «Muero por conocerlo. Es un bombón». También ha confirmado que el número uno del tenis mundial y reciente ganador del US Open ya habría tenido la oportunidad de conocer a dos de las hermanas de Brooks: Mary Holland Nader, de 26 años, y Sarah Jane Nader, de 23.

La historia sentimental de Brooks Nader comenzó en diciembre de 2019, cuando, a sus 22 años, se casó con el publicista William Haire, once años mayor que ella. Finalmente, se divorciaron en mayo de 2024. En junio de 2024 acaparó titulares al aparecer junto al príncipe Constantino de Grecia en la boda de Olivia Culpo, Miss Universo 2012.

Su última pareja oficial conocida fue el bailarín y coreógrafo ruso Gleb Savchenko, a quien conoció en septiembre de 2024 durante el programa de televisión Bailando con las estrellas y con quien rompió el pasado mes de abril.

