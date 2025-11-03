Bustamante presume de nueva imagen

Joaquina Dueñas Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:27 Comenta Compartir

David Bustamante ha incendiado las redes sociales con la publicación de una fotografía en la que aparece con el torso desnudo mostrando el resultado de su esfuerzo para mejorar su salud en los últimos meses. «Aún queda, pero orgulloso del trabajo realizado... Seguimos», ha escrito el cántabro junto a la imagen en la que luce abdominales definidos después de haber perdido hasta 20 kilos.

En diciembre de 2024, el de San Vicente de la Barquera se subía al escenario una vez más. Lo que no esperaba en aquel momento Bustamante es la avalancha de comentarios que iba a recibir a cuenta de su físico. A su pesar, el cantante se convirtió en 'trending topic' en la red social X cuando un usuario subió una fotografía del cantante asegurando que le había costado reconocerle con su nueva imagen en la que se observaba cierto aumento de peso. Incluso hubo quien se preguntó por la salud del artista que pronto quiso aclarar que se encontraba bien. «Cuando dejas de fumar, estas cosas pasan. Nada que no se pueda solucionar», zanjaba.

Para entonces, el exconcursante de 'Operación Triunfo' ya estaba inmerso en un proceso para recuperar su estado de forma que hemos podido ver en sus redes sociales basado en sesiones de entrenamiento y alimentación saludable, lo que no ha sido óbice para dejar clara su postura sobre las críticas por su aspecto físico.

«Periódicamente, de alguna forma, la gente sin que les pregunte me dice cómo estoy. Si estoy gordo, si estoy delgado... Y lo hacen de una manera muy cobarde», dijo en un concierto. «Yo nunca me he encontrado a alguien por la calle y me ha dicho lo que le parecía, es una cosa muy curiosa», añadió, subrayando cómo los 'haters' se refugian en el anonimato de las redes. «A través de las redes, la gente hace mucho daño», lamentó. «Todos tenemos un espejo en casa. Dejad de decir a la gente si ha subido o ha bajado de peso porque hay gente con la que no van a poder. Nos puede doler en un momento dado, pero nos sacudimos el polvo y seguimos. Pero hay gente que llevan esas heridas y esas cicatrices el resto de su vida», afirmó.

A pesar de las críticas, Bustamante ha dejado claro que dejar de fumar ha sido «la mejor decisión que he tomado en mi vida». «Lo que pasa es que subí 20 kilos y ahora me los he tenido que quitar», explicó en 'El Hormiguero' a mediados de octubre, donde también reconoció que «es duro porque mi trabajo es exponerme y a veces eso genera mucha inseguridad. Si los demás te van señalando se puede generar pánico escénico», destacó.

En este sentido, habló sobre cómo le habían afectado los comentarios negativos: «Cuando ven a alguien débil o en un momento más gris, lo que hacen es ponerle un pie en el cuello. No hay nada más triste en esta vida que ser cruel y ruin y cobrar», remarcó. «Soy una persona con sentimientos, con una hija de 17 años, unos padres que me quieren… Una vez dije una cosa aquí muy viral: yo soy consciente de donde estoy en cada momento y a veces uno no tiene la fuerza de voluntad para según qué. Si las quieres ayudar, no las hundas más. Cada uno tenemos un espejo en casa para saber cómo estamos», reiteró.

Bustamante no es el único que ha tenido que sufrir críticas por sus cambios físicos. Demi Lovato, Cristina Aguilera, Lady Gaga, Tania Llasera o Selena Gómez han visto cómo sus fluctuaciones de peso han sido excusa para ataques despiadados. Las pérdidas de peso también son objeto de comentarios negativos, como los recibidos por Ibai Llanos, que ha protagonizado infinidad de memes después de perder 70 kilos en un largo proceso basado en el deporte y la alimentación.

El mismo camino que ha seguido David Bustamante para perder los kilos que cogió después de fumar, con caminatas al alba antes de desayunar, entrenamiento de fuerza funcional, una estricta dieta en la que ha eliminado «el alcohol, los azúcares, los hidratos de carbono y las harinas», según él mismo ha relatado, y descanso. Una rutina que no se salta «ni un día» y cuyo resultado ha querido demostrar con la fotografía que ha publicado.