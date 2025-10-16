Bustamante desvela los secretos de su cambio físico El cantante cántabro ha respondido a los 'haters' que lo critican por su peso en el programa 'El Hormiguero', donde también ha dado todos los detalles de 'Inédito', su nueva gira

El Norte Jueves, 16 de octubre 2025, 12:47 Comenta Compartir

David Bustamante ha aprovechado su enésima visita a 'El Hormiguero' para presentar su próxima gira 'Inédito'. También han hablado del espectacular cambio físico que ha experimentado el cantante en los últimos meses. «Es noticia en todas partes y quiero que te luzcas. Te has puesto a entrenar y estás más fuerte que el petit suisse de morcilla», señaló. Ante todo, Motos quiso resolver una curiosa duda. «¿Es verdad que estás tan fuerte que no te puedes ni rascar?». Bustamante lo confirmó, si bien aclarando que «nos pasa a todos a los que hacemos pesas, no tenemos una buena elasticidad de forma natural». Pero él tiene un truco. «En el chino hay unos rascadores buenísimos que los tengo repartidos por toda la casa». «Te tienes que rascar en el rocódromo», apostilló el de Requena.

El anfitrión se puso serio al mencionar lo mucho que se ha comentado en internet el peso del artista. Aprovechando la visita a 'El Hormiguero', le dio la oportunidad de que se pronunciara acerca de las críticas sobre si engorda o adelgaza. «Lo que me molesta es que con todas las cosas que hago, de lo único que hablen es de algo que a ellos no les importa para nada. Porque además, no lo hacen por muy bien. Cuando ven a alguien débil, o en un momento más gris, lo único que hacen es ponerle un pie en el cuello para que no levante cabeza. Eso es muy cruel. No hay nada más ruin en esta vida que ser cobarde, refugiarse en las redes sociales y hacer daño a una persona que tiene sentimientos, una hija de 17 años, unos padres… No es justo», manifestó, tajante.

Mensaje contundente

De hecho, su canción 'Capaz' habla de todo eso. «Soy muy consciente de dónde me encuentro en cada momento, necesito mis tiempos. Y hay veces que uno no tiene la fuerza de voluntad, no encuentra el camino. Es un mensaje muy claro: hay que dar tiempo a las personas, si las quieres ayudar, no las hundas más. Cada uno tenemos un espejo en casa. No me cansaré de repetirlo», sentenció.

«Para que los 'haters' se envenenen», Motos le pidió al de San Vicente de la Barquera que le contara los secretos de la rutina con la que ha perdido 20 kilos y ha ganado una notable musculatura. «Muestro un estilo de vida, yo soy esto en este momento», reafirmó. Bustamente explicó que aunque ahora esta durmiendo poco, nada más levantarse se activa con una rutina establecida. «Camino en ayunas todas las mañanas y luego me voy a ver al torturador, a mi entrenador. Entrenamos una hora de manera muy dinámica. Me duele el cuerpo siempre, es un 'dologusto'».

Por la noche, vuelve a hacer una hora u hora y media de cardio, «bien sea jugando al tenis, nadando, jugando al pádel…». Aparte del deporte, la alimentación también ha jugado un papel fundamental para que sienta una «mejora increíble». «He desterrado de mi vida casi los hidratos, no como harinas, ni azúcares. Como proteínas, y tampoco bebo alcohol ni refrescos. Me cuido»