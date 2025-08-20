El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El aventurero Jesús Calleja. El Norte

Un bulo acerca a Jesús Calleja a la Justicia

El presentador de 'Volando voy' se ha visto salpicado por informaciones que carecen de veracidad y que están relacionadas con los incendios que están arrasando España

El Norte

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:05

Jesús Calleja está indignado. Consciente de que ha sido víctima de un bulo, el aventurero ya ha anunciado que emprenderá acciones legales. El presentador de 'Volando voy' se ha visto salpicado por falsas informaciones que están relacionadas con los incendios que están arrasando España.

En la intervención de Jesús Calleja, en la que advierte de los pasos que ha dado comienza, explica qué pasa cuando uno se cree un bulo y se lanza a su reproducción y difusión sin ningún control ni comprobación de los hechos: «Hola amigos. Me gusta a mí estos vídeos cuando uno hace reflexiones de las cosas que nos suceden. Los bulos siempre han existido, pero desde que están las redes, son cada vez más intensos y es un caldo de cultivo, porque cualquiera puede escribir desde el anonimato e inventarse algo».

A pesar de que lo que se ha difundido resulta inverosimil, Jesús Calleja ha insistido en dar sus explicaciones. «Este bulo dice que tengo empresas de energías renovables y de que estoy muy feliz porque se quemen los bosques porque así ya puedo yo comprar esos terrenos y poner placas solares, entre otras muchas lindezas».

Algo que no solo le parece terrible al presentador de 'Planeta Calleja', sino también absolutamente cruel y oportunista en la situación tan difícil que con los incendios se está viviendo. De ahí que haya dicho basta y haya acudido a la justicia para defender su honor e integridad ante estas informaciones falsas.

Tras poner en manos de la justicia este bulo, el de León ha seguido dando explicaciones al respecto en este vídeo que ha compartido desde su perfil oficial de Instagram y en donde detalla todo. «Para empezar, no tengo ninguna empresa de este estilo, las únicas placas solares que tengo son en el tejado de mi casa porque me gusta ser autónomo completamente y poder reutilizar energía», manifiesta.

Y, precisamente por la difusión que esto ha tenido le ha salido fácil localizar al responsable de este bulo para el que le va a caer el peso de la Justicia. «Le va a caer denuncia, investigación y condena. Y es lo mejor, el escarmiento. Cuando alguien vea que le tocan el bolsillo y va a ser importante, pues verás cómo se le quita la tontunez», señala.

En este comunicado también ha aprovechado Jesús Calleja para hacer un perfil de ese tipo de personas que crea bulos de cara a advertir a sus seguidores. «Está la típica persona que anda escondido y nunca da la cara y luego están los bulos más organizados, que obedecen a cuestiones políticas y a lo económico».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Intentan entrar a hachazos en una peña tras una pelea durante las fiestas de Tudela
  2. 2 Argüello reordena la Archidiócesis de Valladolid con una veintena de sacerdotes y diáconos que cambian de destino
  3. 3 Los cuatro detenidos por robo tenían marcadas una treintena de viviendas con hilos de pegamento
  4. 4

    Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid
  5. 5

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  6. 6

    Nuevos cachés de ferias: de los 150.000 euros de María Becerra a los 111.500 de la noche dj
  7. 7

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  8. 8 Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali
  9. 9

    Valladolid se prepara para sus fiestas con el montaje de la Feria de Día y de las casetas regionales
  10. 10

    El viento no da tregua en la Alta Sanabria: «Los Bomberos están a la espera de si llega el fuego al pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un bulo acerca a Jesús Calleja a la Justicia

Un bulo acerca a Jesús Calleja a la Justicia