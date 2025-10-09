Broncano celebra su victoria de audiencias frente a 'El Hormiguero'

El Norte Jueves, 9 de octubre 2025, 10:38 Comenta Compartir

Por primera vez esta temporada, 'La Revuelta' ha logrado la victoria frente a 'El Hormiguero' dos días consecutivos. Así, en la entrega del martes la propuesta de Televisión Española anotaba un 14.6% de cuota de pantalla y 1.710.000 espectadores con la doble visita de la atleta María Pérez, dos veces campeona del mundo de marcha, y de Eva Soriano y Aníbal Gómez, los presentadores del nuevo concurso de la cadena pública, 'Cuánto, cuánto'. Su contrincante cosechaba un 12.9% de 'share' y 1.517.000, a pesar de contar con un entrevistado llegado desde Hollywood, el actor Jeremy Allen White.

El inesperado triunfo era comentado por David Broncano, como era de esperar, en la entrega de este miércoles 8 de octubre. El presentador se dirigía a Ricardo Castella y Grison para consultarles si decía «lo de ayer». «Hoy lo voy a decir sin hacer sangre», constaba el cómico, y así lo hacía. «Siendo correctos, quiero agradecer ayer a María Pérez, Aníbal Gómez y Eva Soriano porque fuimos el programa más visto de la televisión ayer».

«También te digo, 'El Hormiguero' llevó ayer a un 'notas' de Wisconsin que no se conocía ni a sí mismo», comentaba Grison irónicamente. El anfitrión de 'La Revuelta' admitió que había visto a su rival un rato el día anterior. «Es muy buen actor, el de 'The Bear'. Y dije, 'hoy nos ganan'. Y luego no, es que la marcha atlética es muy fuerte».

«No funciona Hollywood, por lo que sea», se pronunciaba Castella tirando de sarcasmo. Broncano cortaba el tema vaticinando que «mañana volverán a su sitio y no pasa nada». Mientras tanto, «por hoy, fiesta».

Óscar Jaenada y Ricardo Gómez

El mejor método para aprender español. Que igual no sabes preguntar por una dirección pero sí sabes decir "me cago en la leche, Merche" #LaRevuelta pic.twitter.com/EpFXummRQh — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2025

A continuación recibía en el plató de 'La Revuelta' a Óscar Jaenada y Ricardo Gómez, protagonistas de 'La suerte'. Paco Plaza, el director de 'Rec' y 'Verónica' se adentra en el terreno de las series por primera vez en la ficción estrenada ya en Disney +. Cuenta la historia de un torero, un taxista de izquierdas y una serie de casualidades que llevan a un retrato y un entendimiento entre las dos Españas. «Nos vamos a ver todos reflejados, porque no hay solo dos extremos», aseguraba Jaenada, quien lanzaba una reflexión sobre la polarización política en España. «Se está convirtiendo en un estigma que seamos diferentes, cuando deberíamos aprender de esa diferencia».