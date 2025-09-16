Broncano adelanta los próximos invitados de 'La Revuelta' El presentador ha presentado las tres opciones para este martes: el escritor Juan Manuel de Prada, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada o la difunta cantante María Dolores Pradera

David Broncano ha vuelto a recibir «una carta del Gobierno» en la que se le autoriza a anunciar, a medias, los invitados de esta semana en 'La Revuelta'. Esta semana pasarán por el programa tres actrices de éxito, unos deportistas de élite…

En la primera jornada de la segunda temporada de 'La Revuelta', durante su entrevista con el actor Álvaro Morte y la actriz Kiti Mánver, David Broncano leyó tres nombres de mujeres periodistas entre las que se encontraba la invitada del día siguiente: Ana Rosa Quintana, Susanna Griso y Mariló Montero. Finalmente fue esta última quien visitó el programa y dejó una entrevista para el recuerdo, con un debate sobre la tauromaquia y la ideología en los medios de comunicación.

Ahora, las tres opciones que ha ofrecido el presentador para el programa de este martes tienen en común su apellido (o casi) y lo inesperado que sería verles en el sofá de La Revuelta: el escritor Juan Manuel de Prada, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada o la difunta cantante María Dolores Pradera. RTVE ofrece la posibilidad de votar cuál de los tres será este martes el entrevistado por David Broncano.

Además, Broncano ha anunciado que el miércoles «vienen unos deportistas que han sido campeones del mundo hace nada» y los protagonistas de la serie La Caza, entre los que se encuentra «casualmente, Silvia Alonso, una actriz increíble y muy guapa». La Revuelta cerrará la semana con Ester Expósito y Mirela Balic, ambas repetidoras en el programa, para presentar la película 'El talento', participada por RTVE. Además de las actrices, el programa recibirá al rockero «Loquillo o al erizo Sonic», ha bromeado Broncano.