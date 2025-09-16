El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Los bueyes logran reconducir a 'Saltavallas', pero se refugia entre unos árboles
David Broncano en 'La Revuelta'. RTVE

Broncano adelanta los próximos invitados de 'La Revuelta'

El presentador ha presentado las tres opciones para este martes: el escritor Juan Manuel de Prada, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada o la difunta cantante María Dolores Pradera

El Norte

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:47

David Broncano ha vuelto a recibir «una carta del Gobierno» en la que se le autoriza a anunciar, a medias, los invitados de esta semana en 'La Revuelta'. Esta semana pasarán por el programa tres actrices de éxito, unos deportistas de élite…

En la primera jornada de la segunda temporada de 'La Revuelta', durante su entrevista con el actor Álvaro Morte y la actriz Kiti Mánver, David Broncano leyó tres nombres de mujeres periodistas entre las que se encontraba la invitada del día siguiente: Ana Rosa Quintana, Susanna Griso y Mariló Montero. Finalmente fue esta última quien visitó el programa y dejó una entrevista para el recuerdo, con un debate sobre la tauromaquia y la ideología en los medios de comunicación.

Ahora, las tres opciones que ha ofrecido el presentador para el programa de este martes tienen en común su apellido (o casi) y lo inesperado que sería verles en el sofá de La Revuelta: el escritor Juan Manuel de Prada, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada o la difunta cantante María Dolores Pradera. RTVE ofrece la posibilidad de votar cuál de los tres será este martes el entrevistado por David Broncano.

Además, Broncano ha anunciado que el miércoles «vienen unos deportistas que han sido campeones del mundo hace nada» y los protagonistas de la serie La Caza, entre los que se encuentra «casualmente, Silvia Alonso, una actriz increíble y muy guapa». La Revuelta cerrará la semana con Ester Expósito y Mirela Balic, ambas repetidoras en el programa, para presentar la película 'El talento', participada por RTVE. Además de las actrices, el programa recibirá al rockero «Loquillo o al erizo Sonic», ha bromeado Broncano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  3. 3

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  4. 4 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  5. 5 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  6. 6 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  7. 7

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  8. 8 Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia
  9. 9 Javier Cansado se aleja de los escenarios «varios meses» para tratarse de un tumor
  10. 10

    Las defensas de la trama eólica piden la nulidad de la causa y la prescripción de los delitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Broncano adelanta los próximos invitados de 'La Revuelta'

Broncano adelanta los próximos invitados de &#039;La Revuelta&#039;