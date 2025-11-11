Brocano reúne en 'La Revuelta' a Almodóvar, Alexia Putellas y Rosalía, entre otros La cantante de 'Motomami' ha sido recibida por una peculiar junta de vecinos formada por numerosos rostros conocidos

El Norte Martes, 11 de noviembre 2025, 11:21 Comenta Compartir

David Broncano se ha apuntado un tanto de los que marcan época al conseguir que Rosalía elija 'La Revuelta' para promocionar su nuevo disco, 'Lux' y contrarrestar la reaparición de Andy Morales en 'El Hormiguero' tras la separación de Andy y Lucas y coinciendo con el lanzamiento de su primer single en solitario, 'Marioneta'.

Y como no podía ser de otra manera, ha sido una visita de las que tardaremos mucho en olvidar. En primer lugar, por su puesta en escena, ya que la cantante de 'Motomami' ha sido recibida por una peculiar junta de vecinos formada por rostros de la talla de Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Carmen Machi, Estopa, Javier Calvo, o Manuela Carmena entre otros, que en el descansillo del edificio -aledaño al Teatro Príncipe Gran Vía donde se graba el programa de TVE- se han quejado de una inquilina cantarina que no les deja descansar con su música. La propia Rosalía, que ha hecho su aparición vestida completamente de negro y con una maleta para ganarse a sus 'quisquillosos vecinos' con sus sonrisas.

Desatando la locura ante los cientos de personas que colapsaban los alrededores de la Gran Vía madrileña, la catalana y Broncano han salido del portal para dirigirse andando al teatro, firmando autógrafos para delirio de sus seguidores aunque ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa y ha dejado en el aire si 'La perla' está dirigida a Rauw Alejandro.

Ya en el plató de 'La Revuelta', Rosalía ha sorprendido al presentador con un regalo muy especial. Un bizcocho lleno de azúcar glas hecho por ella misma: «Te juro que lo hice ayer. Es de aceite de oliva y de 18 quilates. Lo hago siempre. Lleva harina, azúcar... Luego os paso la receta. Hacer regalos es mi cosa favorita del mundo. Es mi gran ilusión», ha expresado, confesando que además le encanta la repostería.

Una entrevista en la que ha derrochado complicidad con Broncano -de hecho ha revelado que nunca se había sentido tan cómoda en un programa- y en la que, además de promocionar su disco 'Lux' y reconocer que no sabe si habrá gira porque «es algo psicológicamente muy duro», la cantante ha contado que ama ir al gimnasio antes de echar un pulso con el presentador que ha acabado ganando ella.

Las preguntas clásicas

Y, como no podía ser de otra manera, se ha enfrentado a las clásicas preguntas de 'La Revuelta'. La de cuánto dinero tienes en el banco, después de que el presentador comentase «la pasta que ha tenido que ganar ésta», ha evitado responderla con una sonrisa vergonzosa: «Invierto también en la musica ¿eh? Pero yo prefiero otra pregunta en verdad, prefiero otra pregunta», ha pedido agarrando el perro de peluche del programa.

Menos cohibida se ha mostrado con la de cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes. «Cero» ha confesado haciendo el gesto del cero con los dedos. «Llevo una época de celibato. Cuanto tengo una época de mucho trabajo o mucho estrés mi líbido baja mucho, me lo noto. Cero bajo cero», ha apuntado con naturalidad, dejando a Broncano sin palabras al contarle que «ayer tuve un sueño muy curioso, me desperté con la sensación de que me acababa de venir, con la conciencia muy lúcida de tener un orgasmo», preguntándole si eso tiene algún tipo de puntuación en su baremo sobre el sexo.

Entre los asistentes a la entrevista, el presentador Arturo Valls, que ha abandonado el teatro sencillamente 'cautivado': «Fantástica, es lo más, Rosaría, está increíble, simpátiquísima, ha contestado a todo, ha cantado, ha regalado bizcochos, bizcochitos... maravilla, maravilla. Es una mujer inspiradora y que da muchísimo ejemplo y que, vamos, que es una maravilla. Sí, maravilla», ha exclamado.