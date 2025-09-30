El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Álex de la Iglesia y Carolina Bang no se quisieron perder la fiesta. Europa Press

Boris Izaguirre celebra su 60 cumpleaños rodeado de famosos

El comunicador ha soplado las velas en una fiesta íntima en su domicilio a la que no faltaron numerosos rostros conocidos, como Amaia Salamanca o Eugenia Martínez de Irujo

El Norte

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:17

Boris Izaguirre cumplía este lunes, 29 de septiembre, 60 años. Un día muy especial que comenzaba cumpliendo sus compromisos profesionales, como su papel de colaborador de 'El programa de Ana Rosa'.

Horas después reunía a sus amigos más íntimos en una fiesta privada en la residencia que comparte con su marido Rubén Nogueira en el centro de la capital en la que pudo soplar las velas lejos de miradas indiscretas y acompañado por sus seres queridos.

Con una larga lista de invitados entre los que hubo muchos rostros conocidos, se pudo ver a varias parejas que disfrutaron de la noche acompañados como fue el caso de Álex de la Iglesia y Carolina Bang, Ana Belén y Víctor Manuel, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo o Amaia Salamanca y Rosauro Varo, que reaparecían juntos ante las cámaras, aunque evitando posar en pareja. También a Raquel Sánchez Silva, que acudió a la fiesta sin la compañía de su novio, Matías Dumont.

Todos ellos solo tenían palabras de cariño y admiración hacia el protagonista de la celebración, Boris, al que todos coincidieron en definir como un «buen amigo». «Efectivamente es una persona que ha influido muchísimo, en muchísimas cosas buenas que han ocurrido en España», ha asegurado el directo de cine Álex de la Iglesia, que al igual que el resto de asistentes llegaron a la fiesta con un regalo para el cumpleañero.

