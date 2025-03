Ben Affleck explica a su hijo con ingenio el valor del dinero

El Norte Miércoles, 12 de marzo 2025, 19:13 Comenta Compartir

Ben Affleck es un gran aficionado a las zapatillas, sobre todo desde su participación en la película 'Air', en la que interpreta a Phil Knight, cofundador de Nike, y narra la icónica colaboración entre la marca y Michael Jordan que dio origen a las legendarias Air Jordan. Pero, lo que muchos no sabían es que esta afición parece haber sido heredada por su hijo menor, Samuel, de 13 años fruto de su exmatrimonio con Jennifer Garner.

Hace unos días, padre e hijo asistieron a una convención de zapatillas en Los Ángeles, un evento que reúne a coleccionistas, fanáticos y entusiastas de la cultura sneaker. Durante la visita, Samuel se sintió particularmente atraído por un par de Dior Air Force 1, un modelo de edición limitada con un precio de 6.000 dólares. La reacción de su padre al enterarse del precio no ha tardado en hacerse viral. Con su característico humor y actitud relajada, el actor bromeó diciendo que su hijo tendría que hacer muchas tareas domésticas para poder permitirse unas zapatillas tan costosas. «Vas a tener que cortar el césped durante mucho tiempo», le explicó, dejando claro que, aunque comparte la afición, tiene los pies bien puestos en la tierra cuando se trata de enseñarle a su hijo el valor del dinero.

Samuel, por su parte, no se dejó intimidar por el comentario de su padre y argumentó que simplemente le gustaban las zapatillas, demostrando que su pasión por la moda urbana va en serio. «No, ¡son resistentes! Siempre he dicho que quedan bien».

Poco después, el intérprete contó a 'Access Hollywood' en el estreno en South by Southwest de su última película, 'El contable 2', la conversación que tuvo con su hijo. «Yo le dije: 'Hombre, no necesitas zapatos de 1.000 dólares'. Él me respondió: 'Tenemos el dinero', a lo que yo le solté: 'Yo tengo dinero, tú estás arruinado'».