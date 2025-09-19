El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bella Hadid recibe tratamiento en una clínica. Instagram

Bella Hadid comparte unas fotos en el hospital que causan preocupación

La modelo padece la enfermedad de Lyme, un trastorno originado por la picadura de una garrapata

El Norte

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:41

Bella Hadid ha publicado una serie de fotografías desde una clínica que han preocupado a todos sus seguidores. En la primera aparece tumbada en una cama, con una máscara respiratoria y conectada a una vía. La segunda es un primer plano de su rostro, donde se le ven los ojos llorosos y una tela sobre la cabeza. Y en la tercera, la modelo estadounidense aparece abrazada a una manta y con una bolsa de hielo apoyada en su frente.

Esas imágenes aparecen con un mensaje: «Lo siento, estoy desaparecida de nuevo». Hay que recordar que, desde el año 2012, Hadid sufre la enfermedad de Lyme, un trastorno originado por la picadura de una garrapata. En concreto, esta enfermedad se contrae a través de la bacteria Borrelia burgdorferi, transmitida por la picadura de una garrapata del género ixodes y puede llegar a afectar a muchos órganos y tejidos del organismo humano, según informa la asociación SOS Lyme.

Enferma de Lyme desde 2012

En el pasado mes de mayo, como bien recuerda el medio TMZ, Bella declaró a Vogue que había sufrido «fatiga extrema, confusión mental, dolor en las articulaciones y otros síntomas durante más de una década», desde que le diagnosticaron la enfermedad. También señaló que, en los últimos años, había luchado contra la depresión, la ansiedad, el TDAH, la endometriosis, el TDPM y el SOP. En ese momento, describió su dolor crónico como «insoportable» y explicó que algunos días le resultaba «difícil levantarse de la cama».

Hadid no es la única famosa que se ha contagiado de esta peligrosa enfermedad, pues el cantante Justin Timberlake confesó a principios del mes de agosto que el también padece Lyme y que ésta puede llegar a ser una patología «extremadamente debilitante».

