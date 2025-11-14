Belén Esteban encuentra su espacio en TVE La 'Princesa del pueblo' participará en 'Top Chef: Dulces y Famoso', el nuevo talent culinario de La 1

Belén Esteban ha encontrado su espacio en Televisión Española. Se trata de un programa de cocina,'Top Chef: Dulces y Famosos', una adaptación del célebre concurso culinario de éxito internacional 'Top Chef VIP Just Desserts'.

El programa reunirá a un grupo de famosos de diversos mundos como la televisión, el deporte, la música, el cine, etc. con el objetivo común de convertirse en grandes pasteleros. Al estilo de 'Bake Off', competirán entre sí en exigentes retos de repostería, pasteles y postres creativos. Desde perfeccionar los dulces clásicos hasta inventar creaciones atrevidas, estos rostros famosos tendrán que demostrar habilidad, creatividad y temple en la cocina.

Cada episodio pondrá a prueba a los concursantes con desafíos de alta presión que requerirán precisión y arte, desde técnicas de 'flambé' hasta complejos trabajos de pastelería. Sus creaciones serán evaluadas por un panel de jueces expertos, que valorarán cada plato por su sabor, técnica y presentación.

En esta primera edición, junto a Belén Esteban participarán Antonio Resines, Marina Castaño, Mariano Peña, Ivana Rodríguez, Eva Isanta, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández.