El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Belén Esteban, en una imagen de archivo. TVE

Belén Esteban encuentra su espacio en TVE

La 'Princesa del pueblo' participará en 'Top Chef: Dulces y Famoso', el nuevo talent culinario de La 1

El Norte

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:42

Comenta

Belén Esteban ha encontrado su espacio en Televisión Española. Se trata de un programa de cocina,'Top Chef: Dulces y Famosos', una adaptación del célebre concurso culinario de éxito internacional 'Top Chef VIP Just Desserts'.

El programa reunirá a un grupo de famosos de diversos mundos como la televisión, el deporte, la música, el cine, etc. con el objetivo común de convertirse en grandes pasteleros. Al estilo de 'Bake Off', competirán entre sí en exigentes retos de repostería, pasteles y postres creativos. Desde perfeccionar los dulces clásicos hasta inventar creaciones atrevidas, estos rostros famosos tendrán que demostrar habilidad, creatividad y temple en la cocina.

Cada episodio pondrá a prueba a los concursantes con desafíos de alta presión que requerirán precisión y arte, desde técnicas de 'flambé' hasta complejos trabajos de pastelería. Sus creaciones serán evaluadas por un panel de jueces expertos, que valorarán cada plato por su sabor, técnica y presentación.

En esta primera edición, junto a Belén Esteban participarán Antonio Resines, Marina Castaño, Mariano Peña, Ivana Rodríguez, Eva Isanta, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  3. 3 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  4. 4 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  5. 5 Una policía municipal de Madrid, detenida por vandalizar el coche de Nacho Abad
  6. 6

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  7. 7

    Confinamiento de aves de corral: «Mis gallinas van a morir antes por estar encerradas que por la enfermedad»
  8. 8

    La ley de movilidad sostenible se aprueba sin enmiendas a la financiación de los soterramientos
  9. 9 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel
  10. 10

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Belén Esteban encuentra su espacio en TVE

Belén Esteban encuentra su espacio en TVE