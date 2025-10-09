Belén Esteban dolida por los comentarios de Toñi Moreno La 'Princesa del Pueblo' estalló con la presentadora al afirmar que ella había sido testigo de cómo Jesulín de Ubrique ha jugado con todos sus hijos, incluida su hija

El Norte Jueves, 9 de octubre 2025, 15:16

Belén Esteban acudía añ programa de Toñi Moreno, este miércoles por la tarde, tras las declaraciones que esta ha hecho por la mañana en las que aseguraba que «la conozco y todos la conocemos, sé que es su punto débil, ese es su punto entonces yo tengo que entenderla» aunque «creo que no tiene razón, pero no se lo voy a hacer entender».

Una entrevista de la andaluza a Jesulín de Ubrique en 'Gente Maravillosa' hizo explotar a la de Paracuellos al preguntarle al torero por la relación con sus hijos y generalizar al asegurar que había sido testigo de cómo jugaba con todos ellos. Lo que ha desatado la guerra entre ellas.

Belén explotaba en su programa: «¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija? Te lo digo, y me van a matar, pero ya es que no puedo con el lavado de imagen. Yo entiendo que él sea muy buen padre, que lo es, con los niños de Andalucía. Pero que sea la última vez que digas que tú has visto a Jesús jugando con todos sus hijos porque con una no ha jugado nunca».

Ahora, 'La Patrona' ha aprovechado su espacio en 'No somos nadie', en Canal TEN, para responder a las declaraciones que ha hecho la presentadora esta mañana y ha matizado que «tú no tienes una conversación con esa persona, le haces una pregunta impertinente porque le dices 'ya me ha dicho tu padre que te ve mucho'».

Además, la Esteban ha confesado que le ha sorprendido esto porque han hablado muchas veces «cuando estábamos en Telecinco y las entendías» y ha asegurado que «te tengo cariño, me he considerado muy amiga tuya, ahora me considero amiga, aunque estoy enfadada, pero no pasa nada».