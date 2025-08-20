Belén Esteban, sin complejos, posa al estilo Ana Obregón y se nombra «el cuerpo del verano» La 'princesa del pueblo' está disfrutando de uno de los veranos más completos e inolvidables de su vida

Pendiente de que comience la temporada televisiva para saber si tendrá trabajo o no -nadie sabe si continuará en TVE después del fracaso de 'La familia de la Tele' o si volverá a Ten con sus compañeros de 'Tentáculos'- de momento Belén Esteban disfruta de las vacaciones estivales de la mejor forma posible.

Después de hacer un viaje con Miguel Marcos a Estados Unidos para reencontrarse con su hija Andrea Janeiro -reside desde hace años en Los Ángeles-, Belén Esteban se regalaba unas vacaciones en Ibiza con su marido y un grupo de amigos. Y este fin de semana, sorprendía Anabel Pantoja apareciendo por sorpresa en su casa de Gran Canaria para pasar unos días muy especiales en compañía de sus respectivas parejas y de la pequeña Alma, que a sus 9 meses tiene «completamente enamorada» a la ex de Jesulín de Ubrique, como ha confesado orgullosa a través de sus redes sociales.

Ampliar Belén Esteban con la pequeña Alma. Instagram

Las íntimas amgias han disfrutado de las playas y la gastronomía canaria, y en el que además de regalarnos un divertido baile al borde de la piscina de la sobrina de Isabel Pantoja al ritmo de 'Tropicroqueta' de Karol G -a la que Belén conoció en su última visita a 'La Resistencia' de David Broncano-, 'La Patrona' ha compartido con sus incondicionales un posado en bañador, al mejor estilo Ana Obregón, en el que no ha dudado en autoproclamarse «el cuerpo del verano».

Dejando claro que no tiene complejos, a la imagen de Belén Esteban desde su hotel de Gran Canaria le acompaña el texto: «Gordita pero SABROSONA».