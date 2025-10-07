J. A. Bayona y su gran vacilada a David Broncano

El Norte Martes, 7 de octubre 2025, 13:34 Comenta Compartir

J.A. Bayona, ganador de cuatro premios Goya, director de videoclips, productor y autor de películas que han pasado a formar parte de la historia del cine, era el invitado de David Broncano en 'La Revuelta', pero, a partir de ahora, además de todos esos trabajos puede ser considerado como un profesional del troleo. El cineasta acudió al programa de La 1 de TVE para presentar la película 'Vieja loca', producida por él, dirigida por Martín Mauregui y protagonizada por Carmen Maura y Daniel Hendler, y, de paso, ha llevado a cabo, con la inestimable ayuda de su hermano gemelo Carlos, una de las vaciladas más icónicas e irrepetibles a David Broncano.

Carlos y J. A. Bayona, trolls profesionales

'El orfanato', 'Lo imposible', 'Un monstruo viene a verme', 'Jurassic World: El reino caído' y 'La sociedad de la nieve' convierten a Juan Antonio Bayona, a sus 50 años, en el director español más taquillero de la historia. De hecho, la entrega de la saga Parque Jurásico recaudó por sí sola más de 1.300 millones de dólares. Y todo ese talento e imaginación ha quedado puesto al servicio del vacile en su visita a La Revuelta.

A su entrada al escenario del programa, el invitado se ha comprometido a acudir «si no este año, el que viene» al Festival de Cine de Calzada de Calatrava, y ha regalado a Broncano varios elementos relacionados con el mundo del terror, en relación con la película 'Vieja loca'. Y el vacile ha empezado al entregar al presentador una caja de preservativos: «Como el otro día te pusiste la mascarilla que te regaló Blanca Suárez, he pensado que…».

Pero el gran giro de guion del programa se ha producido cuando el equipo del programa ha avisado a Broncano de que se iba a producir una videollamada inesperada. En ella aparecía, anunciando su llegada al teatro, el propio J.A. Bayona: «Debe estar grabado, porque no me contesta», comentaba el presentador, momentos antes de darse cuenta de la jugada: el primero en entrar al escenario ha sido Carlos Bayona, hermano gemelo del director, mientras éste, efectivamente, llegaba después al programa. Una venganza de lo más elaborada después de que Broncano les confundiera en el Festival de Sitges.

Carlos Bayona

Nació 10 minutos antes que su hermano Juan Antonio, aunque, según la teoría que han explicado en La Revuelta, eso implicaría que fue el último en ser concebido, por lo que sería el menor de los gemelos. Carlos Bayona es DJ y productor de música electrónica desde finales de los años 90, y realizó un cameo en 'La sociedad de la nieve' interpretando al piloto del avión estrellado. Además, cuenta con un papel fundamental en la productora de su hermano, «aguantar las broncas de J.A.», ha bromeado en La Revuelta.

La visita al Festival de Cine de Calzada de Calatrava no ha sido el único compromiso adquirido por el director en su paso por La Revuelta. También ha prometido ante las cámaras que algún día volverá para ejercer de director y realizador del programa por un día: «No sabes en la que te has metido, te va a salir carísimo», advertía a David Broncano. Eso sí, por muy gemelos casi idénticos que sean, las respuestas de J.A. y Carlos Bayona a Las preguntas clásicas no han podido ser más desparejas.