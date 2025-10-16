Barbie Ferreira, de la serie 'Euphoria', reaparece en público tras perder 23 kilos La actriz que interpretaba el papel de Kat en la ficción, ha acaparado miradas tras confirmarse que sigue perdiendo peso

16 de octubre 2025

Barbie Ferreira, actriz que interpretara a Kat en 'Euphoria', ha reaparecido en un evento en Los Ángeles luciendo una figura aún más delgada, tras perder cerca de 23 kilos. Para la ocasión, la intérprete lucía un vestido color nude que resaltaba su abdomen plano y su silueta de reloj de arena. Aunque no forma parte del elenco de 'Too Much', la nueva serie de Lena Dunham que se promocionaba en la fiesta, Barbie posaba junto a Megan Stalter y Chelsea Peretti, entre otros invitados, como Lukas Gage.

La actriz dejó 'Euphoria' en 2022 y poco tiempo después reveló el porqué: «No sé si le haría justicia, y creo que ambas partes sabían que yo quería dejar de ser la mejor amiga gorda. No quiero jugar a eso, y creo que ellos tampoco», contaba en el pódcast Armchair Expert sobre su personaje.

«No creo que hubiera un lugar al que pudiera ir. Simplemente no creo que hubiera encajado en la serie», decía Ferreira. Aunque la actriz no ha confirmado ni desmentido los rumores sobre el uso de Ozempic, una fuente cercana declaraba a Daily Mail que la transformación se trata de una estrategia para revitalizar su carrera.

«Para conseguir papeles en Hollywood, tienes que tener buena apariencia y, por superficial que suene, es, por desgracia, cierto», comentaba la fuente interna. «Desde que dejó 'Euphoria', las oportunidades se han ido agotando para Barbie y ella sabía que era necesaria una reinvención para mantener la longevidad», confesaba.

«La decisión de hacer alarde de su nueva figura en Instagram fue una manera de decir: 'Hola, esta soy yo ahora y estoy lista para trabajar'», añadía la misma fuente. También ha insinuado que la actriz quiere «interpretar papeles sensuales», que «hará lo necesario por lograrlo» y que «Ozempic puede ofrecerle una manera muy fácil de llegar hasta ahí».

Barbie Ferreira estrenó hace poco la película que protagoniza, 'Bob Trevino Likes It', ya ha dejado atrás 'Euphoria' y, aunque no ha comentado su cambio físico, su renovada apariencia puede estar relacionada con un nuevo camino en su carrera lejos de estereotipos.

Temas

Instagram

Hollywood