Bárbara Rey: «De mi hijo me puedo esperar cualquier cosa»

Bárbara Rey presentó ayer, 12 de junio, su libro 'Yo, Bárbara. Mis memorias', editado por Plaza Janés, con un precio de 23,90 euros. Un libro autobiográfico en el que hace un recorrido de su vida y donde cuenta por primera vez en primera persona y, supuestamente, «sin filtros» las experiencias que han marcado su existencia. Durante la rueda de prensa de presentación, en el Hotel Intercontinental de Madrid, su hija Sofía Cristo ha dejado claro que hay muchos detalles que se han omitido.

«Ha sido muy generosa, me hubiera encantado que contara cosas de determinadas personas», ha sentenciado Sofía al comenzar la entrevista. Estaba hablando, aunque veladamente, de su hermano Ángel. Bárbara Rey menciona a su hijo en el libro y cuenta cómo se gestó la traición que este llevó a cabo, primero con una primera entrevista televisada en el día en el que la exvedette enterraba a su hermano. Después con una visita en donde ella apreció que la nueva pareja de Ángel Jr., Ana Herminia, le estaba manipulando. «Era como si, más que una pareja, fueran dos aliados en una estrategia nada transparente. Y la iniciativa, casi siempre, partía de ella», cuenta en sus memorias.

Después recuerda una llamada telefónica que tuvo lugar poco después en donde Ángel Jr. le pedía a Bárbara que hablara mal de su exmujer en los medios. «Te vas a arrepentir de no ayudarme. Voy a hacer algo que no te va a gustar», amenazó su hijo. Este es uno de los pocos episodios que cuenta en donde le deja mal, aunque menciona que la curva de la vida de Sofía Cristo en 'Supervivientes' también fue un acto de generosidad por parte de su hija: «Desde siempre, tanto ella como yo habíamos intentado protegerlo, construyendo un relato en el que ocultábamos sus defectos y resaltábamos únicamente lo bueno».

Ante estas afirmaciones, sería natural pensar que su hijo pueda intentar vengarse de las afirmaciones, sacar todavía más secretos escondidos de su familia. «Sinceramente no tengo muchas ganas de hablar de mi hijo, pero de lo que sea capaz o lo que pueda hablar yo me puedo esperar cualquier cosa, tanto de él como de ella [Ana Herminia]», ha comentado Bárbara Rey ante una de las preguntas formuladas por los periodistas presentes. Se plantea la posibilidad de que su hijo se lea el libro, pero no cree que tenga interés en hacerlo. Y ella, por su parte, no tiene intención de «tender puentes». «Esta generosidad es porque es mi hijo y le quiero. No hay que olvidar que le he parido. Se trata solamente de eso. Yo lo que pretendo y lo que quisiera en mi vida es que a él le vaya fenomenal, que esté muy bien con su pareja y que tenga una vida tranquila y feliz, que no le falte nunca de nada», ha sentenciado.

Su hijo fue el responsable de que se publicaran internacionalmente las fotografías de Bárbara Rey con el Rey Juan Carlos. Inevitablemente, el emérito es el otro protagonista de las memorias, aunque hay pocas historias que no se hayan contado ya. «Me preguntáis mucho por este hombre, lo aburrida que estoy ya de este hombre», ha comentado con sentido del humor. Tal y como han dejado claro desde la editorial y la propia Bárbara, la diferencia es que esta vez está contado desde la intimidad y sin interrupciones. Y la actriz ha dejado claro que nadie ha querido interferir o censurar su contenido, aunque sí ha señalado a la Casa de América por cancelar su rueda de prensa a última hora. «La excusa me ha parecido burda», ha comentado, explicando que habían culpado al aforo para hacerles cambiar de planes.

Más allá de su hijo y del Rey, Bárbara también habla en su libro de Ángel Cristo, y de los terroríficos incidentes que vivió con él. Como cuando abusó de ella amenazándola con una pistola, con la que llegó a disparar a los muebles. Menciona también a Joaquín Garrigues Walker, con quien quedó varias veces aunque su relación no llegara a nada debido a la enfermedad que él sufría, e incluso menciona Chelo García Cortés o a Alain Delon. «Lo que más me impactó de Paquirri fueron sus ojos: una mirada intensa y profunda que irradiaba una atracción irresistible de la que era muy difícil escapar. Me recordó muchísimo a la de Alain», comenta en sus memorias.

Hablando de los hombres que han marcado su vida, lo cierto es que la mayoría de sus recuerdos son negativos. Por eso, ABC le ha preguntado a Bárbara Rey quién es el hombre que más le ha marcado, pero de manera positiva. «Imagínate qué triste que es que sea un hombre al que conocí al año de separarme y con el que pasé solamente un mes, después ya se marchó», ha admitido con amargura.

«Fui tan feliz, estuve tan a gusto y tan feliz con él... pero que yo tenga que recurrir a eso con otros hombres que han sido tan importantes en mi vida y que han significado tanto, que no pueda decirlo de ellos no deja de ser algo muy triste. Pero reconozco que Christian fue un hombre maravilloso, lo pasé genial, mi hija lo conocía y sabe lo guapo que era. Estuvo bien», ha recordado. En el libro hay precisamente una imagen de este hombre, a quien conoció en el verano de 1990 en Ibiza. «Me robó el corazón», comparte en sus memorias.

«Yo creo que el verano más feliz en mi vida con un hombre», ha añadido Bárbara Rey, que a día de hoy está soltera y entera. «Me lo habría quedado pero no lo hice por mi hijo, precisamente, mi hijo que le tenía tanto miedo a los malos tratos y a la agresión que parece ser que ahora no le da tanta importancia», ha sentenciado, «no he rehecho mi vida precisamente por esos motivos».

Ahora, Bárbara descarta por completo la idea de compartir su vida con un hombre. «En mi casa no ha dormido nadie. He respetado muchísimo a mis hijos. Hay cosas que me habría muerto de vergüenza, porque yo os parezco un poco descarada con todo esto del destape, pero yo soy muy tímida para el tema del amor», ha dejado claro.

«Tengo fama de ser una mujer muy de hombres y la verdad es que no», ha contado. De hecho, Bárbara ha dejado claro que entre el romance «fugaz y tórrido» que vivió con Christian en 1990 hasta su relación con Frank Francés, con quien estuvo en el año 2000, hacía una década que no tenía pareja. «Y después pasaron un montón de años más hasta que salí con Simon Bolt y estuve sin novio. Desde entonces no tengo novio ni nada de nada, porque yo soy muy exigente», ha confesado. 

