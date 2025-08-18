Bárbara Palvin rompe su silencio

El Norte Lunes, 18 de agosto 2025, 17:10 Comenta Compartir

Bárbara Palvin (31 años) ha decidido contar sus problemas de salud tras varios años de «dolores incapacitantes». A través de su cuenta de Instagram, la top model húngara ha querido explicar lo que muchas mujeres padecen en silencio: la endometriosis, y reveló que recientemente se sometió a una cirugía para tratar esta afección.

«¡Hola chicos, cuánto tiempo sin vernos!», comenzó escribiendo en sus redes sociales. «Por muchos años, llevo tiempo lidiando con las dificultades que pueden surgir con la menstruación. Fatiga, dolor intenso, flujo abundante e irregular, noches sin dormir en el suelo del baño… Pensé que así era como me funcionaba», continuó.

Pero lo que ella creía que era «algo común», realmente se trataba de una afección médica que incluso, llegó a afectar gravemente su calidad de vida. «Me recomendaron consultar con un especialista en endometriosis para ver si mis síntomas se debían a eso. He estado yendo a revisiones con mi ginecólogo todos los años; pensé que si tuviera endometriosis ya lo sabría, pero resultar que no se puede diagnosticar con exámenes generales», relató.

La endometriosis es una transtorno ginecológico en el que un tejido similar al que recubre el útero crece fuera de él, provocando dolor intenso y, en algunos casos, problemas de fertilidad. Se calcula que afecta a un 10% de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El ángel de Victoria's Secret, en uno de sus desfiles.

En su relato, el ángel de Victoria's Secret reveló que tras varias pruebas, «tres meses después me operaron». «Desde entonces, por fin he tenido una menstruación más fácil, y ahora sé la diferencia», añade en su publicación, la cual está acompañada de un carrusel de imágenes durante su ingreso hospitalario y los meses siguientes donde se le ve disfrutando de sus vacaciones al lado de su marido, el actor Dylan Sprouse (33 años).

Finalmente, la modelo instó a más mujeres que padezcan de este tipo de dolores extremos durante su mestruación, a realizarse todo tipo de pruebas para averiguar si padecen o no de endometriosis. «Si sospechas que podrías tener endometriosis, te animo a que lo averigües. Me ayudó mucho y estoy agradecida de haberlo hecho. El diagnóstico y el tratamiento tempranos son muy importantes para prevenir complicaciones a largo plazo, y ahora estoy más atenta a mi cuerpo para actuar con rapidez si es necesario», concluyó.

Relación con Dylan Sprouse

En cuanto a su vida personal, la modelo ha estado en el centro de las miradas, especialmente por su romance con el actor Dylan Sprouse, recordado por su papel en la serie de Disney 'Hotel, dulce hotel', donde actuó junto a su gemelo, Cole Sprouse.

La pareja se conoció en 2017 durante una fiesta en Nueva York. Sin embargo, la magia no inició allí. A pesar de haber tenido una buena conexión y de haberse seguido en redes sociales, Palvin no respondió al mensaje de Dylan hasta seis meses más tarde, pero cuando lo hizo, el actor se encontraba a punto de viajar a China para rodar una película. Lejos de dejar que la distancia los separara, Bárbara no lo pensó dos veces: voló hasta el país asiático para tener su primera cita con él.

Desde entonces, la pareja se ha convertido en una de las más queridas y sólidas de la industria. Han compartido viajes, proyectos y hasta videoblogs durante la pandemia. Seis años más tarde de su primer encuentro, en 2023 sellaron su amor con una íntima boda en Hungría, la tierra natal de la modelo.

Ahora, Dylan se ha convertido en el gran apoyo de Barbie, como le llama su círculo más cercano, durante su recuperación. Además, con esta confesión pública, la top model no solo visibiliza una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo, sino que también muestra la fortaleza con la que ha enfrentado su vida personal y profesional.

Temas

salud