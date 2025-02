'Bake Off' se queda sin dos de las concursantes más queridas Pol Espargaró deja el programa «por un tiempo», pero tendrá sustituta

La presentadora de 'Bake off', Paula Vázquez, junto al jurado.

El Norte Martes, 4 de febrero 2025, 11:12

'Bake Off' vivió en la gala de este lunes, 3 de febrero, una doble expulsión que afectó a Yurena y Cristina Tárrega, aunque no fueron las únicas que se marcharon de la carpa, también Pol Espargaró anunció que debía ausentarse «un periodo de tiempo» por una competición a la que no podía faltar. Pero en su lugar dejaba a «otra deportista de élite». Todo esto sucedía en una entrega en la que los concursantes viajaron al pasado para revivir su infancia y su adolescencia, con tartas, algún accidente y fotografías de sus peores años.

Primera prueba

Para el primer reto de la noche, los concursantes tuvieron que replicar un postre de cuento: una casita de masa de galletas. Mario Marzo aseguró que era la prueba «más sufrida» de su vida, la Gemio se desesperó al ver su tarta rota, como Sandoval que le ocurrió lo mismo. El único relajado era Mark Vanderloo. Pero la que se llevó la peor parte fue Yurena que, en un momento del cocinado se resbaló, cayó y se golpeó la rodilla. Tal fue el traspié que tuvo que acudir la enfermera del programa.

Tras la cata, los jueces señalaron la tarta de Victor Sandoval como la peor, ocupando la última posición del ranking por primera vez. Por contra, la elaboración de Mark Vanderloo fue la que más gustó, pasando por delante de Lidia Torrent. Un veredicto que él celebró por todo lo alto: «¡Soy feliz!», decía tras casi ser expulsado la pasada semana.

Segunda prueba

En cuanto a la prueba fantasía, los famosos homenajearon a su yo adolescente. Y lo hicieron con una tarta inspirada en la habitación que tenían cuando eran quinceañeros.

Pero, además de hornear, los famosos también se divirtieron con uno de los juegos más clásicos de la adolescencia: beso o verdad. Mark Vanderloo y Pol besaron a Yurena, tras mostrar su foto de adolescente. A Mario Marzo le tocó con la Gemio, mientras a Sandoval se le cumplió el deseo de dar un pico a Pol.

Al finalizar el reto, los jueces señalaron a Mario y a Lidia como los mejores. Pero él se llevó el delantal de pastelero estrella de la semana. Mientras que los peores de la noche fueron Victor Sandoval, Yurena, Isabel Gemio y Cristina Tárrega. Tras la deliberación del jurado, Yurena y Cristina eran las elegidas para abandonar el concurso. Dos despedidas que provocaron las lágrimas de ellas, pero también de sus compañeros, excepto las de Sandoval que saltaba de alegría por no irse él.

Cuando los concursantes creían que el drama se acababa ahí, Pol interrumpía para anunciar su retirada temporal: «Desgraciadamante os voy a tener que dejar durante un periodo porque tengo una competición de la que no puedo escaparme, pero os dejo con una persona con la que tengo muy buena relación. También es una deportista de élite», señaló sin desvelar la identidad. Preguntado por el tiempo de sus «vacaciones», dijo que unos dos programas. Y se marchó.