Las Azúcar Moreno olvidan la polémica de su concierto de Valencia El grupo ha reiterado que no fue responsabilidad suya que su actuación se retrasara

El Norte Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:15 Comenta Compartir

Las Azúcar Moreno fueron acusadas de 'estafadoras' por su último concierto en Valencia tras un espectáculo que duró 20 minutos, cuando estaban contratadas para un concierto de 90 minutos, pero el grupo subió más tarde de lo esperado al escenario y solo cantaron 5 canciones.

Ahora, Toñi y Encarnase han defendido en los medios de comunicación estos días asegurando que ellas estaban preparadas para salir a las 23:00 horas y que no fue su responsabilidad que el concierto se retrasara.

En la noche del pasado sábado, el grupo actuó en las fiestas de Alcalá de Henares y allí atendieron a Europa Press.Toñi y Encarna aseguraron que llevan «bien» las críticas porque ya han quedado en el olvido: «Gracias a Dios no tenemos esa fama de estar todo el día en televisión de polémica. Es una cosa puntual que pasó, ya se ha arreglado y tampoco queremos saber más porque no es lo que nos interesa».

En ese aspecto, a las artistas lo único que les interesa es «quedar bien, que la gente se vaya contenta y hacer música» y recalcaron que «nosotras ni oímos comentarios, ni estamos pendientes de nada. Nosotros tenemos la conciencia tranquila porque lo que hicimos, lo hicimos desde el corazón, por respeto a nuestro público, a la gente que viene a vernos y el fallo fue de otras personas, no fue nuestro».

Temas

Alcalá de Henares