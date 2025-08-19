El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las hermanas Salazar, Azúcar Moreno. Bekia

Azúcar Moreno desata una tormenta en Bétera

Las hermanas Salazar fueron ofrecieron un concierto de apenas 20 minutos, salieron al escenario a las dos de la madrugada y abandonaron entre críticas, abucheos y escoltadas por la Policía

El Norte

Martes, 19 de agosto 2025, 10:53

El concierto de Azúcar Moreno estaba previsto para las 23:00 horas en Bétera (Valencia), pero, según las hermanas Salazar, tuvo que retrasarse tres horas por problemas de organización. Finalmente, las cantantes salieron a escena a la 1:45 de la madrugada y cantaron cinco canciones antes de abandonar el escenario.

El público reaccionó con indignación. «Cantaba más el del cajón que ellas», comentaba un vecino en redes. «Fue lamentable. Hubiera sido mejor traer una orquesta. Esto nos ha costado un buen dinero», añadía otro. La actuación, valorada en 35.000 euros, ha sido calificada por algunos como «un karaoke de Azúcar Moreno».

En el programa 'Fiesta', Luis Rollán salió en defensa de las hermanas Salazar: «Estaban allí desde las ocho de la tarde, pero les fueron cambiando el horario hasta que salieron casi a las dos. Podrían haberse negado, pero salieron por respeto al público».

Toñi Salazar intervino en directo para dar su versión: «Nosotras salimos cabreadas, claro que sí. Nos tuvieron esperando horas, nos insultaron, nos llamaron estafadoras. Somos artistas trabajadoras, honestas, y no nos merecemos ese trato».

Pero ¿qué dicen en el pueblo? De momento, la alcaldesa ha guardado silencio, y los vecinos se dividen entre quienes justifican a las artistas y quienes critican duramente su profesionalidad. «Yo fui a por dos cervezas y cuando volví ya se había acabado», lamentaba un asistente. «Una mala experiencia», concluía otra vecina.

