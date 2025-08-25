Augusto Algueró aclara qué ha sucedido con la lápida de su madre La revista 'Lecturas' revelaba el lugar en el que reposan los restos mortales de la inolvidable presentadora del 'Telecupón', el cementerio de San Fernando de Sevilla

El 27 de junio de 2023 es una fecha que ha pasado a la historia. Es el día que, a sus 92 años, fallecía Carmen Sevilla, una artista querida por todos, que no recibió la despedida que merecía porque su único hijo, Augusto Algueró Jr. -fruto de su matrimonio con el compositor Augusto Algueró- decidió que su adiós se produjese en la más estricta intimidad, lejos de grandes homenajes o funerales multitudinarios.

Después de dos años de su fallecimiento, la revista 'Lecturas' revelaba el lugar en el que reposan los restos mortales de la inolvidable presentadora del 'Telecupón', el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde también descansan otros mitos como Paquirri, Marifé de Triana, o Juanita Reina.

Pero hay detalles que llaman la atención. Por ejemplo, el nombre de Carmen Sevilla no figura en la lápida -si está el de sus padres y su hermano-. Además, el panteón está en un estado un tanto llamativo (sin flores y cubierto de polvo). Estos hechos han desatado una gran controversia y numerosas críticas contra su hijo por no cuidar el sitio en el que se encuentran enterradas las cenizas de la icónica folclórica.

Augusto Jr., siempre ajeno a las polémicas, ha decidido hablar por primera vez en el programa 'Fiesta': «Nunca he querido hacer presencia de mi imagen en ningún medio, es una decisión personal. Hay gente que no tiene ocupación y se dedica a hablar, pero no es cierto que el panteón en el que está mi madre esté descuidado. Lo único que pasa es que no tiene el nombre puesto en la lápida porque yo no se lo he querido poner» ha explicado, apuntando que aunque de momento no tiene en mente ponerlo, «igual dentro de unos años lo pongo».

«Mi madre fue incinerada y lógicamente pues a los días, cuando nos avisaron del tanatorio, se recogieron las cenizas y ya está» ha zanjado, dejando claro que la lápida de su madre está cuidada a pesar de que el nombre de Carmen Sevilla no figure en ella todavía.