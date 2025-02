Ariana Grande padece ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático

El Norte Viernes, 7 de febrero 2025, 18:09 Comenta Compartir

Ariana Grande, a pesar de estar atravesando un espectacular momento profesional, con su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de reparto por la película 'Wicked', a lo largo de su vida ha tenido que pasar por duros momentos. En una reciente entrevista con el pódcast 'Awards Chatter' de 'The Hollywood Reporter', la cantante reveló cómo enfrentó el estrés post traumático (PTSD) tras el atentado terrorista durante uno de sus conciertos en Manchester en 2017. Además, también habló sobre la ansiedad, la depresión y el duelo, una de las etapas más difíciles de su vida.

La artista ha revelado cuál ha sido su refugio para superar las malas rachas. «Estaba haciendo muchísima terapia y lidiando con el PTSD y todo tipo de dolor, depresión y ansiedad. Y, por supuesto, lo estaba tratando de manera muy seria, pero tener la música como parte de ese remedio definitivamente contribuyó a salvar mi vida», confesó.

Momentos más duros

El 22 de mayo de 2017 será una fecha que nunca olvidará Ariana. Durante su concierto un atentado terrorista acabó con la vida de 22 personas, entre adultos y menores, y dejó cientos de heridos. Esta tragedia obligó a la artista a suspender parte de su gira.

Un año más tarde, el 7 de septiembre de 2018, la estrella se enfrentó otra pérdida devastadora: la muerte de su exnovio, Mac Miller, quien falleció debido a una sobredosis accidental. Los cantantes mantuvieron una relación entre 2016 y 2018, la cual terminó meses antes que el rapero falleciera.

«Fueron tiempos oscuros y la música trajo mucha ligereza, al igual que la experiencia misma. Pero salió con urgencia, fue hecho con urgencia y fue un medio de supervivencia», reveló Grande al referirse a su álbum 'Thank U, Next', el cual fue concebido en solo dos semanas.

Cabe resaltar que el disco en mención salió a penas seis meses después de 'Sweetener', algo poco común en la industrial musical, motivo por el cual su discográfica, Republic Records, intentó retrasar su lanzamiento, pero Ariana se negó: «Mi disquera fue un poco reticente porque en ese momento no era algo que la gente hiciera con frecuencia. A menos que fuera música rap o hip-hop, no era algo común...Dije: 'No me importa la fórmula. No quiero seguir las reglas en este momento porque esto es lo que necesito para mi alma», manifestó dejando en claro que fue un álbum sanador para ella.

Temas

Depresión

Instagram

Manchester

Música