Stefanie Pieper, en una imagen de archivo. Instagram

Aparece muerta la influencer Stefanie Pieper, tras una semana desaparecida

La austriaca, de 31 años, ha sido encontrada sin vida en un bosque de Eslovenia y su exnovio ha admitido ser el autor del crimen

El Norte

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:40

Stefanie Pieper, una influencer austriaca de 31 años, cuyo paradero se desconocía desde hace justo una semana, ha sido encontrada muerta en un bosque de Eslovenia. Su cadáver, señala el diario austriaco 'Kronen Zeitung', fue descubierto después de que su exnovio, también de 31 años, confesara haber sido el responsable de su fallecimiento. El hombre reconoció haberla estrangulado, para posteriormente esconderla en el interior de una maleta y abandonarla en el citado paraje natural.

Las autoridades policiales de Estiria, uno de los nueve estados federados que integran la República de Austria, aseguraron que la víctima había regresado a su vivienda tras disfrutar de una fiesta navideña, se bajó de un taxi junto a una amiga y llegó a su apartamento. Fue ahí cuando se perdió su rastro por completo.

Los familiares dieron la voz de alarma después de que la influencer no se presentase a una sesión fotográfica que estaba organizada para ese mismo día. Además, tampoco respondía a los mensajes ni a las llamadas telefónicas, lo cual no era algo habitual. Horas más tarde, los agentes encontraron a su perro solo en el domicilio y confirmaron que su móvil se encontraba apagado, según apuntó el medio de comunicación austriaco 'Kurier', añadiendo que la desaparecida habría informado por WhatsApp a otra amiga que había «llegado bien a casa» y que «sacó a pasear a su mascota».

No obstante, a continuación, dijo sospechar de la presencia de alguien extraño en la escalera del inmueble. Ese desconocido no era otro que su expareja, con quien habría mantenido una fuerte discusión, tal y como describieron los vecinos del edificio.

La Policía eslovena, el lunes 24 de noviembre por la noche, informó de que se había localizado un vehículo incendiado en el aparcamiento de un casino próximo a la frontera con Austria. Un coche que pertenecía a Stefanie. Cerca del automóvil en llamas estaba su exnovio, que en ese momento fue detenido, al igual que dos familiares suyos, e interrogado. Tras un dispositivo de búsqueda infructuoso, el hombre ha puesto fin a esta historia reconociéndose como autor del asesinato e indicando el lugar exacto donde dejó el cuerpo de Pieper una vez cometido el crimen.

